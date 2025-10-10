Осужденная по делу о сбыте наркотиков поделилась, как одна ошибка перечеркнула её будущее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КУИС МВД РК

Девушка окончила колледж по специальности повара. Работала в разных сферах. В 19 лет она наткнулась в социальных сетях на объявление о работе курьера. Обещали быстрые и лёгкие деньги, от 15 тысяч тенге в день. Тогда она решила попробовать.

Сначала всё казалось простым и безопасным. Деньги приходили, и казалось, что всё под контролем. Она была уверена, что не попадётся. Но через четыре месяца её задержали. Суд приговорил девушку к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Теперь она сожалеет о своём выборе.

- Я могла работать по профессии, открыть кофейню. Лёгких денег не бывает. Мне очень жаль потерянного времени, которое я проведу здесь. И особенно жаль родных - им тяжело и очень стыдно, - говорит она.

По её словам, это горький урок, за который приходится платить слишком высокую цену.