Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
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2 человек погибли в результате столкновения фуры и легковушки в Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области
Авария произошла 17 ноября примерно в 15:15 на автодороге «Южный обход» Актобе.
25-летний водитель автомашины Daewoo Nexia наехал на прицеп грузовика DAF, стоявшего на обочине дороги.
В результате ДТП пассажиры легковушки, 49-летний мужчина и 47-летняя женщина, скончались на месте происшествия. По факту начато досудебное расследование.