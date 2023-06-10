Лесной пожар в Абайской области: число погибших выросло до шести

В СМИ сообщили еще о трех жертвах масштабного лесного пожара в Абайской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ABAI NEWS.
Число погибших в результате пожара в Абайской области выросло до шести.
Спасатели нашли тела ещё троих ранее пропавших людей.
При этом не исключено, что количество жертв может увеличиться.
Судьба остальных 8 работников лесничеств пока неизвестна.
В данный момент ведутся их поиски.
Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар.
К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.
Глава государства дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в регионе. Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Также Токаев освободил от должности министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и назначил нового главу МЧС - генерал-майора Сырыма Шарипханова.
На данный момент обстановка постепенно стабилизируется. Большая часть очагов пожара в области Абай локализована.