Лесной пожар в Абайской области: число погибших выросло до шести

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В СМИ сообщили еще о трех жертвах масштабного лесного пожара  в Абайской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ABAI NEWS

Фото: t.me/ABAI NEWS

Число погибших в результате пожара в Абайской области выросло до шести. 

Спасатели нашли тела ещё троих ранее пропавших людей.

При этом не исключено, что количество жертв может увеличиться. 

Судьба остальных 8 работников лесничеств пока неизвестна. 

В данный момент ведутся их поиски.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар.

К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.

Глава государства дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в регионе. Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Также Токаев освободил от должности министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и назначил нового главу МЧС - генерал-майора Сырыма Шарипханова.

На данный момент обстановка постепенно стабилизируется. Большая часть очагов пожара в области Абай локализована. 

#Абайская область #пожар #лес

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