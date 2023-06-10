Лесной пожар в Абайской области: число погибших выросло до шести

В СМИ сообщили еще о трех жертвах масштабного лесного пожара в Абайской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ABAI NEWS .

Фото: t.me/ABAI NEWS

Число погибших в результате пожара в Абайской области выросло до шести.

Спасатели нашли тела ещё троих ранее пропавших людей.

При этом не исключено, что количество жертв может увеличиться.

Судьба остальных 8 работников лесничеств пока неизвестна.

В данный момент ведутся их поиски.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар.

К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.

Глава государства дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в регионе. Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Также Токаев освободил от должности министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и назначил нового главу МЧС - генерал-майора Сырыма Шарипханова.

На данный момент обстановка постепенно стабилизируется. Большая часть очагов пожара в области Абай локализована.