Лето с пользой

Образование
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Расширением кругозора и познанием духовного наследия займутся дети в пришкольных лагерях мегаполиса

фото Юрия Беккера

Повсеместно дан старт работе оздоровительных и пришкольных лагерей. Помимо прочего, их воспитанники узнают много о традициях и обычаях казахского народа, освоят программирование и робототехнику. Посетив несколько пришкольных лагерей в рамках пресс-тура и пообщавшись с детьми и представителями сферы образования, мы убедились в этом воочию.

Как отметил заместитель руководителя управления образования Мухтар Тажибаев, почти в каждой общеобразовательной школе мегаполиса начали работать пришкольные лагеря.

– Все дети посещают их на бесплатной основе, за счет местного бюджета. Для учащихся начальных классов организовано бесплатное горячее питание. Пока будет работать только одна смена, в июле школы начнут готовиться к новому учебному году и проводить ремонтные работы, а в августе лагеря продолжат принимать детей, – отметил Мухтар Тажибаев.

В гимназии № 140 им. М. Макатаева организован пришкольный лагерь спортивного направления, его посещают около 400 детей. Как отметила директор школы Сания Тлеубай, программа включает физичес­кую и теоретическую подготовку, направленную на развитие спортивной дисциплины и формирование командного духа. С утра мальчишки играют в футбол на школьном стадионе, ученики старших классов – в волейбол, баскетбол. В это время школьники младших классов, разместившись на ковриках в холле, постигают игры тоғызқұмалақ, ханталапай, асық ату. Кроме того, их обучают борьбе, дети участвуют в эстафетах и подвижных играх на свежем воздухе.

При школе № 97 работает лагерь «Арман» для учеников начальных классов и детей из социально уязвимых категорий населения – всего 200 человек. Смена предполагает спортивные и творческие мероприятия, экскурсии, интеллектуальные игры и мастер-классы. Как отметила директор школы Гульнар Тажибаева, день начинается с ежедневной утренней разминки под музыку, затем дети расходятся по различным кружкам творчес­кого направления, занимаются хореографией, спортом, играют в национальные игры. Большой популярностью у школьников пользуется цифровая библиотека, которая работает по принципу самообслуживания.

Второй год подряд на базе Алматинского строительно-технического колледжа реализуется программа «Лето с будущей профессией». Старшеклассники осваивают столярное дело и графический дизайн, работают с инструментами и изучают основы 3D-моделирования с использованием SketchUp. Такая практика помогает им получить первые профессиональные навыки.

...Мы зашли в столярный цех, где ребята своими руками делают простейшие изделия – школьные указки, швабры, скалки, но и для этого необходимо иметь навыки. По словам девятиклассника из 141-й школы Максима Зубарева, его с детства интересовало это ремесло, и он с большим интересом получает первые навыки. К слову, теперь Максим окончательно определился с выбором будущей профессии – он решил учиться на столярное дело.

Больше всего участников пресс-тура впечатлил размахом и разнообразием лагерь «Этно City», раскинувшийся на территории школы-гимназии № 208. Он представляет собой уникальную платформу для воспитания молодого поколения в духе патриотизма и уважения к культуре своей Родины. На большой лужайке раскинулись три белоснежные юрты, каждая из которых представляет собой отдельное образовательное пространство. Дети здесь погружаются в атмосферу казахских традиций и обычаев. В одной они узнают, для кого проводится тұсау кесу и что значит понятие «бесікке салу». В другой вместе с наставниками готовят национальное угощение – жент, раскладывают курт. А в третьей проводятся мастер-классы по традиционному рукоделию, где дети создают казахские украшения и предметы быта.

В завершение тура мы посетили Центр инновационного творчества школьников Наурызбайского района, где созданы все условия для развития цифровых навыков в IT-лагере. В распоряжении детей от 7 до 15 лет несколько кабинетов, где они изучают основы программирования, создают собственные игры, знакомятся с электроникой и участвуют в увлекательных научных экспериментах. Как отмечают педагоги, все начинается с легких и доступных программ в форме игр, когда у детей развиваются мелкая моторика, мышление, воображение.

Таким образом, программа летних лагерей в Алматы позволяет детям не только отдохнуть, но и с пользой провести время, расширить кругозор, обрести новые знания и увлечения. По данным акимата города, всего нынешним летом оздоровлением, отдыхом и занятостью будет охвачена 281 тысяча школьников.

#Алматы #лето #каникулы

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