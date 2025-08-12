фото из архива "КП"

Гаэтано Лонго, журналист, Италия:

– Абай Кунанбаев – это фантастика. Он опередил время на столетия вперед. Я не знаю казахский язык и его произведения читал на английском. Но Абай – великий поэт, и даже в переводе мы видим глубину его внутреннего мира и понимаем суть его послания. Я рад оказаться на родине Абая, в его родном селе. Теперь понимаю, что его вдохновляло – у вас уникальная природа, здесь как-то особенно дышится. Если обратиться к сочинениям Абая, то ясно видим, что он искренне хотел совершенствования и развития своего народа. Эта идея красной нитью проходит через все его труды. Известно, что основой прогресса являются образование и наука. И Абай всей душой желал, чтобы казахи постоянно учились, осваивая новые знания. Смысл его слов «Не хвастайся, пока не овладеешь наукой» в том, что нельзя достичь высот, не освоив знания. В другом своем наставлении «Овладевай наукой не для того, чтобы разбогатеть» он подчеркивал, что изучать науки нужно для процветания своего народа. Я восхищен Абаем, его творчеством. И по-хорошему завидую вам, что у вас есть такой великий просветитель.

Айбар Еркинулы, велопутешественник, КНР:

– Я с детства увлекаюсь творчеством Абая. И часто слышу в напутствии старших слова мыслителя. Помню, как в детстве отец читал произведения Абая. Я называл его Абай-ата. Мечтал всегда увидеть места, где он родился и вырос, тем более что мои предки из Казахстана. Моя мечта сбылась, сегодня я на празднике в честь великого человека. Как только пересек границу, меня тепло приняла казахская земля. Особое гостеприимство проявили семейчане. Они очень удивлялись, когда узнали, что я приехал на празднование юбилея великого мыслителя на велосипеде, преодолев три тысячи километров.

Абай Кунанбаев – великий человек, и нам всем есть чему у него поучиться. В Китае к Абаю Кунанбаеву относятся с особым уважением. Знакомство с творчеством великого казахского поэта здесь давно стало доброй традицией. Каждый год в Пекине проходят литературные челленджи, в которых школьники читают стихи и отрывки из прозы Абая. Наши музыканты исполняют кюи на домбре, поют песни на стихи великого поэта, многие творчес­кие люди знают наизусть его «Слова назидания».