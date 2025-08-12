Личность мирового значения

248

Своими впечатлениями о событиях, посвященных 180-летию великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, делятся наши гости.

фото из архива "КП"

Гаэтано Лонго, журналист, Италия:

– Абай Кунанбаев – это фантастика. Он опередил время на столетия вперед. Я не знаю казахский язык и его произведения читал на английском. Но Абай – великий поэт, и даже в переводе мы видим глубину его внутреннего мира и понимаем суть его послания. Я рад оказаться на родине Абая, в его родном селе. Теперь понимаю, что его вдохновляло – у вас уникальная природа, здесь как-то особенно дышится. Если обратиться к сочинениям Абая, то ясно видим, что он искренне хотел совершенствования и развития своего народа. Эта идея красной нитью проходит через все его труды. Известно, что основой прогресса являются образование и наука. И Абай всей душой желал, чтобы казахи постоянно учились, осваивая новые знания. Смысл его слов «Не хвастайся, пока не овладеешь наукой» в том, что нельзя достичь высот, не освоив знания. В другом своем наставлении «Овладевай наукой не для того, чтобы разбогатеть» он подчеркивал, что изучать науки нужно для процветания своего народа. Я восхищен Абаем, его творчеством. И по-хорошему завидую вам, что у вас есть такой великий просветитель.

 

Айбар Еркинулы, велопутешественник, КНР:

– Я с детства увлекаюсь творчеством Абая. И часто слышу в напутствии старших слова мыслителя. Помню, как в детстве отец читал произведения Абая. Я называл его Абай-ата. Мечтал всегда увидеть места, где он родился и вырос, тем более что мои предки из Казахстана. Моя мечта сбылась, сегодня я на празднике в честь великого человека. Как только пересек границу, меня тепло приняла казахская земля. Особое гостеприимство проявили семейчане. Они очень удивлялись, когда узнали, что я приехал на празднование юбилея великого мыслителя на велосипеде, преодолев три тысячи километров.

Абай Кунанбаев – великий человек, и нам всем есть чему у него поучиться. В Китае к Абаю Кунанбаеву относятся с особым уважением. Знакомство с творчеством великого казахского поэта здесь давно стало доброй традицией. Каждый год в Пекине проходят литературные челленджи, в которых школьники читают стихи и отрывки из прозы Абая. Наши музыканты исполняют кюи на домбре, поют песни на стихи великого поэта, многие творчес­кие люди знают наизусть его «Слова назидания».

Петра Юргент, блогер, Австрия:

– Так как я постоянно интересуюсь новостями из стран Цент­ральной Азии и Казахстана,­ узнала, что в Казахстане собираются отмечать юбилей Абая Кунанбае­ва. Я много путешествую и во многих столицах мира встречала памятники, установленные в честь вашего великого земляка. Читала его произведения на английском языке. Абай вдохновляет. Поэтому наше решение приехать было абсолютно взвешенным и запланированным. Мне очень нравится в Казахстане, у вас необыкновенная природа, очень гостеприимные люди. Они с такой любовью, знанием дела и уважением рассказывают об Абае, что остается только завидовать. Я очень впечатлена, – делится блогер. Супружеская пара Юргент специально приехала не только на 180-летие Абая, но и воочию увидеть состязание тенге алу. Для этого им пришлось в легковом автомобиле пересечь четыре границы, доехать до Уральска, затем в Астану, а уж потом в Семей. От Семея до Карауыла они преодолели еще 180 км, чтобы не только увидеть национальную игру, но и сделать фотографии. Петра Юргент – блогер, она очень увлечена жизнью, традициями народов Центральной Азии. В разговоре выяснилось, что предок Петры – выходец из Казахстана, этим она и объясняет свой интерес к нашей стране.

Саят Рызабек, волонтер, КНР:

– Я приехал не только как волонтер, но и как поклонник духовного наследия Абая Кунанбае­ва. У нас в Китае очень глубоко и последовательно чтят его творчество. Произведения Абая переведены на множество языков мира, в том числе и на китайский. Думаю, что в недалеком будущем я смогу прочитать его «Слова назидания» в оригинале. Мне нравится сама атмосфера на родине Абая. Жители регио­на тепло встретили нас, гостей праздника, оказывают помощь во всем, объясняют, что надо делать. Сегодняшний праздник – это не просто дань уважения памяти мыслителя. Я полагаю, что такое событие станет хорошим примером патриотического воспитания и поддержки казахстанцев молодого поколения за границей. К тому же такие мероприятия смогут пробудить интерес китайских студентов, изучающих казахский язык, к казахской культуре. У казахстанцев достаточно поводов гордиться великим человеком: Абай был основоположником казахской письменной литературы и реформатором культурной системы страны. Я счастлив, что сумел не только увидеть своими глазами праздник в честь 180-летия Абая, но и стать на нем волонтером.

