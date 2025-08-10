Особый интерес вызвали театрализованные зарисовки актеров областного драматического театра имени Т. Ахтанова, в которых оживал философский образ Абая, его мысли и нравственные принципы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

С утра в Актобе на бульваре, носящем имя великого мыслителя, поэта и просветителя Абая Кунанбаева прошел литературный фестиваль «Абай күні».

Праздничное мероприятие началось с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Абаю. Почтить память мыслителя пришли глава региона Асхат Шахаров, аким города Азамат Бекет, представители общественности, ученые, писатели, деятели культуры, студенты и горожане.

«Абай – это не только гордость казахского народа, но и духовное богатство всего человечества. Его философия, стихи и проза учат нас быть честными, справедливыми, стремиться к знаниям и жить в согласии. Сегодня, отмечая 180-летие великого мыслителя, мы отдаем дань уважения его бессмертным идеям. В Актюбинской области мы продолжим популяризировать творчество Абая и прививать молодежи ценности, которые он завещал. Пусть его наследие и дальше вдохновляет нас на созидание и единство», - сказал в поздравительной речи аким области.

После приветственного слова Асхата Шахарова зрители отправились в увлекательное путешествие по страницам жизни и творчества великого мыслителя. Первой на сцене прозвучала трогательная постановка-монолог «Рождение Абая». Затем кукольный театр «Алақай» показал спектакль «Детство Абая», а в музыкальных паузах звучали любимые произведения поэта: «Сегіз аяқ» и «Желсіз түнде жарық ай».

Продолжением вечера стало знакомство с четырьмя тематическими площадками.

«Балалық пен білім жолы» погрузила гостей в детские годы Абая: интерактивные комиксы и видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, национальные игры, этно-мастер-классы и викторины не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Здесь же оформили фотозону «Мен – бала Абаймын» и провели конкурс чтения стихов «Сөз маржаны Абайдан».

«Даналық пен даралық» стала главным центром творческих постановок, исполнения песен и конкурсов выразительного чтения. Масштабная книжная выставка «Абайтану ғылымы» представила труды и исследования о поэте от Мухтара Ауэзова до наших дней, а традиционные кюйши подарили зрителям музыкальные образы, отражающие глубину наследия Абая.

Площадка «Кемел ойдың кемеңгері» собрала тех, кто хотел поделиться своими мыслями об Абае через открытый микрофон, а также принять участие в квестах и викторинах на трех языках. Гостям вручили памятные значки с логотипом «Абай – 180 жыл».

Литературный фестиваль стал местом, где прошлое и настоящее встретились, чтобы вдохновить всех на добрые дела, единство и стремление к знаниям – именно так, как учил Абай.