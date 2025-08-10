Литературный фестиваль «Абай күні» прошел в Актобе

Культура
231

Особый интерес вызвали театрализованные зарисовки актеров областного драматического театра имени Т. Ахтанова, в которых оживал философский образ Абая, его мысли и нравственные принципы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

С утра в Актобе на бульваре, носящем имя великого мыслителя, поэта и просветителя Абая Кунанбаева прошел литературный фестиваль «Абай күні».

Праздничное мероприятие началось с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Абаю. Почтить память мыслителя пришли глава региона Асхат Шахаров, аким города Азамат Бекет, представители общественности, ученые, писатели, деятели культуры, студенты и горожане.

«Абай – это не только гордость казахского народа, но и духовное богатство всего человечества. Его философия, стихи и проза учат нас быть честными, справедливыми, стремиться к знаниям и жить в согласии. Сегодня, отмечая 180-летие великого мыслителя, мы отдаем дань уважения его бессмертным идеям. В Актюбинской области мы продолжим популяризировать творчество Абая и прививать молодежи ценности, которые он завещал. Пусть его наследие и дальше вдохновляет нас на созидание и единство», - сказал в поздравительной речи аким области.

После приветственного слова Асхата Шахарова зрители отправились в увлекательное путешествие по страницам жизни и творчества великого мыслителя. Первой на сцене прозвучала трогательная постановка-монолог «Рождение Абая». Затем кукольный театр «Алақай» показал спектакль «Детство Абая», а в музыкальных паузах звучали любимые произведения поэта: «Сегіз аяқ» и «Желсіз түнде жарық ай».

Особый интерес вызвали театрализованные зарисовки актеров областного драматического театра имени Т. Ахтанова, в которых оживал философский образ Абая, его мысли и нравственные принципы.

Продолжением вечера стало знакомство с четырьмя тематическими площадками.

«Балалық пен білім жолы» погрузила гостей в детские годы Абая: интерактивные комиксы и видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, национальные игры, этно-мастер-классы и викторины не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Здесь же оформили фотозону «Мен – бала Абаймын» и провели конкурс чтения стихов «Сөз маржаны Абайдан».

«Даналық пен даралық» стала главным центром творческих постановок, исполнения песен и конкурсов выразительного чтения. Масштабная книжная выставка «Абайтану ғылымы» представила труды и исследования о поэте от Мухтара Ауэзова до наших дней, а традиционные кюйши подарили зрителям музыкальные образы, отражающие глубину наследия Абая.

Площадка «Кемел ойдың кемеңгері» собрала тех, кто хотел поделиться своими мыслями об Абае через открытый микрофон, а также принять участие в квестах и викторинах на трех языках. Гостям вручили памятные значки с логотипом «Абай – 180 жыл».

Литературный фестиваль стал местом, где прошлое и настоящее встретились, чтобы вдохновить всех на добрые дела, единство и стремление к знаниям – именно так, как учил Абай.

#Актобе #Абай #день Абая #Абай Кунанбаев

Популярное

Все
День строителя
Страна отмечает 180-летие великого Абая
Президент: Идеи Абая и сегодня служат делу формирования нового качества нации
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Маргарита Бажаева: «Моя золотая медаль – результат борьбы с самой собой»
Гвардейцы нашли потерявшихся детей в Восточном Казахстане
Литературный фестиваль «Абай күні» прошел в Актобе
Обнаружено тело еще одного члена экипажа рухнувшего вертолета EC-145
В Жетісу почтили память великого поэта
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
180-летие Абая: в Астане прошла церемония возложения цветов к памятнику поэта
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
День рождения Абая объявили Национальным днем Казахстана на выставке в Японии
Театрализованный показ «Абай бейнесі» состоялся в Атырау
В Карагандинской области отмечают 180-летие Абая
В Карагандинской области выбрали лучших чтецов произведений Абая
День Абая превратился в духовно-культурный праздник в Шымкенте
"Абай – личность мирового значения" – спикер Сената
Кокшетау отметил юбилей великого Абая
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Незаконные постройки снесут в Уральске
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
Антониу Гутерриш: Казахстан был и остается голосом разума в мире
Модернизация на особом контроле
КНБ задержан вице-министр транспорта
Инвестиции в модернизацию карагандинских ТЭЦ превысили 44 млрд тенге
Президент Казахстана: Наша цель – сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе
Спешите на ярмарки!
Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
В Индонезии извергается вулкан Левотоби
Сегодня – День работников транспорта
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

В Западном Казахстане празднуют юбилей Абая
180-летие Абая Туркестанская область будет отмечать 10 дней
День рождения Абая объявили Национальным днем Казахстана на…
В Карагандинской области выбрали лучших чтецов произведений…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]