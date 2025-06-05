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АРРФР объявило о временной приостановке деятельности сразу четырёх микрофинансовых организаций, сообщает Kazpravda.kz

В соответствии с приказами начальника Управления региональных представителей агентства в Алматы от 4 июня 2025 года приостановлены сроком на 3 месяца действия лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности:

ТОО «МФО «Hava Finance» (Хава Финанс)» – приказ №35;

ТОО «МФО «POS Credit» (ПОС Кредит)» – приказ №36;

ТОО «МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн)» – приказ №37;

ТОО «МФО «Салем Кредит» - приказ №38.

Как уточняется, основанием для применения данной меры стало нарушение пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, что соответствует подпункту 2 пункта 1 статьи 16 закона РК «О микрофинансовой деятельности».

«Согласно пункту 7 статьи 16 данного закона, приостановка действия лицензии микрофинансовой организации (МФО) влечет ряд строгих ограничений, среди которых запрет на заключение новых договоров о предоставлении микрокредита, запрет на продление сроков действующих договоров и запрет на изменение условий договоров, если они предполагают увеличение обязательств или ответственности МФО либо заемщика. Микрофинансовая организация обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита», – указано в информации.

В агентстве добавили, что клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.