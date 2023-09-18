Ливневые паводки обрушились на юго-запад Британии

На юго-западе Британии из-за мощных ливневых паводков закрыли аэропорт и зоопарк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Ливневые паводки обрушились на юго-запад Великобритании, закрыты аэропорт и зоопарк в графстве Девон.

"После ливневых паводков, которые произошли в воскресенье во второй половине дня и привели к закрытию аэропорта, наши сотрудники неустанно работают над очисткой территории", - говорится на странице международного аэропорта Эксетер в соцсети Х.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что аэропорт затопило, и пассажиры стоят в воде. Ожидается, что аэропорт возобновит работу в понедельник в первой половине дня.

Как сообщает местный портал Devon Live, из-за непогоды был также закрыт зоопарк в городе Пейнтон графства Девон.