Лучших актеров назвали по итогам парада спектаклей в Астане

Победители определены по итогам голосования и решения жюри, передает Kazpravda.kz

Фото: МКИ

В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева завершился парад спектаклей «Қаллеки тынысы», приуроченный к Международному дню театра.

С 21 по 27 марта зрителям были представлены премьеры, поставленные за последний год. Каждая постановка получила профессиональную оценку театральных экспертов. В рамках программы также прошли мастер-классы, направленные на развитие актерского мастерства.

По итогам зрительского голосования «Лучшим актером» признан Жанат Оспанов, «Лучшей актрисой» - Инабат Абенова. Решением жюри звание «Лучший актер» также присуждено Жанату Оспанову, а «Лучшей актрисой» признана Айкоркем Туранова.

«Парад спектаклей стал площадкой для демонстрации новых постановок и профессионального роста актеров, а также позволил зрителям оценить лучшие работы театра за последний год», - прокомментировали в Министерстве культуры и информации.

