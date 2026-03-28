В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева завершился парад спектаклей «Қаллеки тынысы», приуроченный к Международному дню театра.

С 21 по 27 марта зрителям были представлены премьеры, поставленные за последний год. Каждая постановка получила профессиональную оценку театральных экспертов. В рамках программы также прошли мастер-классы, направленные на развитие актерского мастерства.

По итогам зрительского голосования «Лучшим актером» признан Жанат Оспанов, «Лучшей актрисой» - Инабат Абенова. Решением жюри звание «Лучший актер» также присуждено Жанату Оспанову, а «Лучшей актрисой» признана Айкоркем Туранова.