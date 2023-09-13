Лудоманов возьмут на учет в Казахстане

Здравоохранение
41
Кунапия Гульмира
корреспондент

По данным Минздрава, в стране количество признающих проблемы, связанные с пристрастием к азартным играм, составляет порядка 36 тыс. человек.

Фото пресс-службы Минздрава РК

О том, зачем и как будут ставить лудоманов на учет, рассказала глава Минздрава Ажар Гиният, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На совещании под председательством главы ведомства Ажар Гиният сегодня обсудили меры противодействия игровой зависимости. 

Как было отмечено на совещании, в Казахстане количество признающих проблемы, связанные с пристрастием к азартным играм, составляет порядка 36 тыс. человек.

Сообщается, что по поручению министра начнется подготовка проекта национальной системы профилактики зависимостей (химических и нехимических), в рамках которого будет реализован ряд мероприятий. 

Так, в целях снижения стигмы оказания помощи лицам с зависимостями будут внесены изменения в их учетную политику. Цель такого учета – оказание консультативной помощи, информационной и психологической поддержки.

По словам Ажар Гиният, действующие клинические протоколы, стандарты лечения, качество оказания медицинской помощи должны применяться и в частных наркологических центрах. Министр отметила, что в связи с этим планируется осуществление регуляции их деятельности.

По словам экспертов, борьба с лудоманией, так же как с наркоманией, должна быть комплексной, с участием всех заинтересованных госорганов, частного сектора и общества в целом. Так, за поддержкой можно обратиться в региональные организации психического здоровья или на сайт Республиканского научно-практического центра психического здоровья www.mentalcenter.kz.

Напомним, в недавнем послании глава Токаев поручил уделить особое внимание разъяснительным и воспитательным мерам, а также усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.

#Минздрав #поддержка #проблема #азартные игры #лудомания #учет

Популярное

Все
Как будет регулироваться платформенная занятость
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Шахматный караван отправился в путь
Я б в рабочие пошел
Задача сложная, но выполнимая
Вторые на планете
Первые плоды «Ауыл аманаты»
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
При маловодье много ль будет риса?
Влажная уборка
Мы не должны решать проблему госязыка за счет сокращения других языков – Кошанов
Современное экспортно-кредитное агентство появится в Казахстане
Автобус сбил пешеходов в Алматы, один человек погиб
Вселенная по имени Чингиз
Назначен новый аким Павлодара
"Дешевле бросить, чем убрать" – мажилисмены просят ввести режим ЧС по сбору зерновых
Недропользователи смогут отказаться от бурения скважин без штрафных санкций
Правительство Японии ушло в отставку
УЕФА номинировал победный гол Максима Самородова на звание самого красивого
Депутат заступился за домбру
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
С толстой сумкой на ремне
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Познать дух казахского народа
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
Нота протеста
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Мал человек, да за рулем страшен
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

За три минуты спасли алматинские хирурги женщину от обширно…
Больше трети жалоб на медуслуги отзывают казахстанцы
75% лекарств в Казахстане отпускаются по рецепту
Смертность от туберкулеза существенно снизилась в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]