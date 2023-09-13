Лудоманов возьмут на учет в Казахстане

По данным Минздрава, в стране количество признающих проблемы, связанные с пристрастием к азартным играм, составляет порядка 36 тыс. человек.

Фото пресс-службы Минздрава РК

О том, зачем и как будут ставить лудоманов на учет, рассказала глава Минздрава Ажар Гиният, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На совещании под председательством главы ведомства Ажар Гиният сегодня обсудили меры противодействия игровой зависимости.

Как было отмечено на совещании, в Казахстане количество признающих проблемы, связанные с пристрастием к азартным играм, составляет порядка 36 тыс. человек.

Сообщается, что по поручению министра начнется подготовка проекта национальной системы профилактики зависимостей (химических и нехимических), в рамках которого будет реализован ряд мероприятий.

Так, в целях снижения стигмы оказания помощи лицам с зависимостями будут внесены изменения в их учетную политику. Цель такого учета – оказание консультативной помощи, информационной и психологической поддержки.

По словам Ажар Гиният, действующие клинические протоколы, стандарты лечения, качество оказания медицинской помощи должны применяться и в частных наркологических центрах. Министр отметила, что в связи с этим планируется осуществление регуляции их деятельности.

По словам экспертов, борьба с лудоманией, так же как с наркоманией, должна быть комплексной, с участием всех заинтересованных госорганов, частного сектора и общества в целом. Так, за поддержкой можно обратиться в региональные организации психического здоровья или на сайт Республиканского научно-практического центра психического здоровья www.mentalcenter.kz.

Напомним, в недавнем послании глава Токаев поручил уделить особое внимание разъяснительным и воспитательным мерам, а также усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.