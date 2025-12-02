«Ұлы дала жорығы»: степной марафон и перспективы развития конной индустрии
Дархан Кыдырали, депутат Сената Парламента РК
Международный конный марафон-байге «Ұлы дала жорығы», прошедший с 20 по 26 сентября при поддержке партии «Amanat» и Министерства туризма и спорта, стал значимым событием для Костанайской области и всей страны. Это мероприятие объединяет в себе спортивное мастерство, культурный диалог и глубокие духовные смыслы, демонстрируя миру силу традиций и современное стремление Казахстана к развитию.