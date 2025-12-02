«Ұлы дала жорығы»: степной марафон и перспективы развития конной индустрии

Статьи,Открытая трибуна
2
Дархан Кыдырали, депутат Сената Парламента РК

Международный конный марафон-байге «Ұлы дала жорығы», прошедший с 20 по 26 сентября при поддержке партии «Amanat» и Министерства туризма и спорта, стал значимым событием для Костанайской области и всей страны. Это мероприятие объединяет в себе спортивное мастерство, культурный диалог и глубокие духовные смыслы, демонстрируя миру силу традиций и современное стремление Казахстана к развитию.

фото с сайта партии «Amanat»

Марафон был приурочен к двум важным датам – 140-летию Мыржакыпа Дулатова и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Он еще раз показал, что наше историческое наследие – это не только память, но и фундамент для будущего.

Цель марафона-пробега – соз­дать условия, при которых молодое поколение, объезжая обширные просторы, завещанные предками, сможет глубже постигнуть тайны и особенности Великой степи. Кроме того, в таких непростых степных испытаниях формируются характер, выдержка и закалка. Наряду с наездниками серьезные нагрузки проходят и наши отечественные породы скакунов, являющиеся национальным брендом. Все это можно назвать поиском духа предков по их же пройденным тропам.

В этом смысле слова Президента Касым-Жомарта Токаева полностью раскрывают суть проекта: «Ұлы дала жорығы» – это важный шаг на пути возрождения казахской культуры верховой езды, развития национального спорта и воспитания молодежи в духе патриотизма».

Наряду с этим есть еще одна важная задача – развивать конный спорт, который во все времена считается актуальным видом искусства, и расширять круг его поклонников. «Ұлы дала жорығы», преследующий столь масштабные цели и наполненный глубоким смыслом, – это крупный проект, который не только соревнователен, но и объединяет, сплачивает членов команды в долгом пути. Поэтому марафон-пробег следует рассматривать не просто как спортивное мероприятие, а как идеологический проект со своим особым путем.

Великая степь издавна служила территорией, где встречались культуры и уклады, создавая уникальную атмосферу взаимопонимания. Именно поэтому «Ұлы дала жорығы» стал логичной частью юбилея Ассамблеи народа Казахстана – института, олицетворяющего уважение, дружбу и согласие.

Участие команды «Бірлік» стало наглядным подтверждением того, что многообразие – это подлинная сила Казахстана. В этом проявилась и истинная миссия марафона: показать, что единство рождается не из слов, а из совместного пути и общих усилий. Об этом писал в своих стихах и Мыржакып Дулатов: только единство и согласие способны стать основой развития и движения вперед.

Традиционное слово «жорық» наполняется новым смыслом. Это уже не просто путь – это осознанное движение к корням, к восстановлению исторической связи с землей и памятью предков. Маршрут от Торгая до Аркалыка стал своеобразной дорогой к самопознанию для каждого участника.

Проведение марафона в регио­не, родившем Ыбырая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова, придало событию особую духовную глубину. Посещение памятных мест, мавзолеев Амангельды Иманова и Кейки-батыра стало моментом, соединяющим историю и современность.

В соревнованиях приняли участие 18 команд, включая представителей Кыргызстана и России. Победу заслуженно одержали спортсмены из Кыргызстана, проявив высокий профессионализм. Команда Костанайской области заняла третье место, улучшив прошлогодние рекорды, что свидетельствует о качественном росте мастерства и подготовке конных команд региона.

Марафон вновь подчеркнул ценность отечественных пород лошадей – костанайской, адайской, жетысуской, аулиеата и найман торы. Их выносливость и характер становятся символом национальной гордости. Работа по включению методик подготовки к марафону в Список нематериального наследия ЮНЕСКО отражает серьезность подхода к развитию конного спорта.

Сегодня мировая конная индустрия активно развивается: растет интерес к конному туризму, экоспорту, селекции и этнокультурным проектам. Казахстан, обладающий уникальными условиями для разведения лошадей и богатой кочевой традицией, способен занять достойное место в этом глобальном процессе.

Костанайская область имеет все предпосылки стать международным центром конной индустрии, площадкой для проведения крупных соревнований, зоной развития экологически ориентированного туризма, местом создания новых рабочих мест и инновационных проектов, регионом, где сочетаются традиция и современная экономика. Марафон «Ұлы дала жорығы» – яркое подтверждение того, что регион может стать лидером в этой сфере.

Идея марафона родилась именно в Торгае, где в 2019 году команда под руководством президента Федерации JORYQ Бакыт­жана Турлыбекова совершила первый символический жорық протяженностью 1 000 км. Сегодня это масштабное движение приобрело общенациональное значение.

Еще один важный момент: с каждым годом растет международная популярность проекта. Например, братские кыргызские наездники участвуют в этом состязании уже в третий раз, накопили большой опыт и в этом году заняли первое место. Это показывает, что жорық требует не только силы и выносливости, но и серьезной собранности и планомерной работы.

Проект еще больше укрепил дружбу между двумя братскими странами – Казахстаном и Кыргызстаном. Можно сказать, что жорық объединил тех, кого раньше соперничество в кокпаре нередко приводило к спорам. Поэтому в этот раз жорық выполнил свою миссию не только на спортивном, но и на дипломатическом уровне.

В 2026 году марафон вновь вернется в Костанайскую область – в честь 70-летия города Аркалыка. Это станет важной вехой как для региона, так и для всей страны.

Важнейшим участником марафона стали не только наездники и лошади, но и жители Торгайского района. Торгай – не просто место на карте, это серд­це степи, которое продолжает биться в каждом из нас.

#марафон #AMANAT #Ұлы дала жорығы #Торгай

Популярное

Все
Серебряная награда из Египта
Талантливы во всем
В Алматы представлен сборник корейской прозы на казахском языке
В Шымкенте простились с последним фронтовиком
Осваивать новые технологии
«Семей» сохраняет лидерство
Учить сердцем
Нужно решать реальные производственные задачи
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Новый центр мировой металлургии
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сделать работу сельских акимов эффективной
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Учить сердцем
Осваивать новые технологии
В Шымкенте простились с последним фронтовиком
Сильные села – залог благополучия и процветания страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]