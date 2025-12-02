Марафон был приурочен к двум важным датам – 140-летию Мыржакыпа Дулатова и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Он еще раз показал, что наше историческое наследие – это не только память, но и фундамент для будущего.

Цель марафона-пробега – соз­дать условия, при которых молодое поколение, объезжая обширные просторы, завещанные предками, сможет глубже постигнуть тайны и особенности Великой степи. Кроме того, в таких непростых степных испытаниях формируются характер, выдержка и закалка. Наряду с наездниками серьезные нагрузки проходят и наши отечественные породы скакунов, являющиеся национальным брендом. Все это можно назвать поиском духа предков по их же пройденным тропам.

В этом смысле слова Президента Касым-Жомарта Токаева полностью раскрывают суть проекта: «Ұлы дала жорығы» – это важный шаг на пути возрождения казахской культуры верховой езды, развития национального спорта и воспитания молодежи в духе патриотизма».

Наряду с этим есть еще одна важная задача – развивать конный спорт, который во все времена считается актуальным видом искусства, и расширять круг его поклонников. «Ұлы дала жорығы», преследующий столь масштабные цели и наполненный глубоким смыслом, – это крупный проект, который не только соревнователен, но и объединяет, сплачивает членов команды в долгом пути. Поэтому марафон-пробег следует рассматривать не просто как спортивное мероприятие, а как идеологический проект со своим особым путем.

Великая степь издавна служила территорией, где встречались культуры и уклады, создавая уникальную атмосферу взаимопонимания. Именно поэтому «Ұлы дала жорығы» стал логичной частью юбилея Ассамблеи народа Казахстана – института, олицетворяющего уважение, дружбу и согласие.

Участие команды «Бірлік» стало наглядным подтверждением того, что многообразие – это подлинная сила Казахстана. В этом проявилась и истинная миссия марафона: показать, что единство рождается не из слов, а из совместного пути и общих усилий. Об этом писал в своих стихах и Мыржакып Дулатов: только единство и согласие способны стать основой развития и движения вперед.

Традиционное слово «жорық» наполняется новым смыслом. Это уже не просто путь – это осознанное движение к корням, к восстановлению исторической связи с землей и памятью предков. Маршрут от Торгая до Аркалыка стал своеобразной дорогой к самопознанию для каждого участника.

Проведение марафона в регио­не, родившем Ыбырая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова, придало событию особую духовную глубину. Посещение памятных мест, мавзолеев Амангельды Иманова и Кейки-батыра стало моментом, соединяющим историю и современность.

В соревнованиях приняли участие 18 команд, включая представителей Кыргызстана и России. Победу заслуженно одержали спортсмены из Кыргызстана, проявив высокий профессионализм. Команда Костанайской области заняла третье место, улучшив прошлогодние рекорды, что свидетельствует о качественном росте мастерства и подготовке конных команд региона.

Марафон вновь подчеркнул ценность отечественных пород лошадей – костанайской, адайской, жетысуской, аулиеата и найман торы. Их выносливость и характер становятся символом национальной гордости. Работа по включению методик подготовки к марафону в Список нематериального наследия ЮНЕСКО отражает серьезность подхода к развитию конного спорта.

Сегодня мировая конная индустрия активно развивается: растет интерес к конному туризму, экоспорту, селекции и этнокультурным проектам. Казахстан, обладающий уникальными условиями для разведения лошадей и богатой кочевой традицией, способен занять достойное место в этом глобальном процессе.

Костанайская область имеет все предпосылки стать международным центром конной индустрии, площадкой для проведения крупных соревнований, зоной развития экологически ориентированного туризма, местом создания новых рабочих мест и инновационных проектов, регионом, где сочетаются традиция и современная экономика. Марафон «Ұлы дала жорығы» – яркое подтверждение того, что регион может стать лидером в этой сфере.

Идея марафона родилась именно в Торгае, где в 2019 году команда под руководством президента Федерации JORYQ Бакыт­жана Турлыбекова совершила первый символический жорық протяженностью 1 000 км. Сегодня это масштабное движение приобрело общенациональное значение.

Еще один важный момент: с каждым годом растет международная популярность проекта. Например, братские кыргызские наездники участвуют в этом состязании уже в третий раз, накопили большой опыт и в этом году заняли первое место. Это показывает, что жорық требует не только силы и выносливости, но и серьезной собранности и планомерной работы.

Проект еще больше укрепил дружбу между двумя братскими странами – Казахстаном и Кыргызстаном. Можно сказать, что жорық объединил тех, кого раньше соперничество в кокпаре нередко приводило к спорам. Поэтому в этот раз жорық выполнил свою миссию не только на спортивном, но и на дипломатическом уровне.

В 2026 году марафон вновь вернется в Костанайскую область – в честь 70-летия города Аркалыка. Это станет важной вехой как для региона, так и для всей страны.

Важнейшим участником марафона стали не только наездники и лошади, но и жители Торгайского района. Торгай – не просто место на карте, это серд­це степи, которое продолжает биться в каждом из нас.