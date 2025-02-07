Любая экономическая политика должна опираться на глубокий анализ и долгосрочные прогнозы, - экономист о повышении ставки НДС

Во время встречи с бизнес-сообществом президент высказался об основных реформах в сфере экономики. По его словам, государству необходимы решения, которые обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, но в то же время, позволят навести порядок в налоговой сфере и увеличить поступления в бюджет. Своим мнением о том, какого эффекта стоит ожидать от предложенных изменений, с нашим корреспондентом поделился Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин.

Так, по мнению аналитика, основным драйвером республиканского бюджетаявляются налоги на потребление, к которым относятся акцизы и НДС. В прошлом году неисполнение только по последнему виду отчислений составило около 20%. Данный показатель оказывает существенное влияние на возможность государства исполнять свои обязательства.

«Предусмотрены определённые государственные расходы, выплачиваются пенсии и пособия, зарплаты государственным и гражданским служащим, затраты на оборону и расчёты с поставщиками. Чтобы выполнять эти госрасходы нужно налоги, другими словами - это жизненно необходимо. Иначе нам придется постоянно залезать в карман будущих поколений. Помните, в прошлом году объём изъятия превысил 6 трлн тенге из которых 2 трлн – гарантированный трансферт, а около 4 трлн – целевой, который вообще ничем не регламентируется. Мы слишком много средств забираем из Нацфонда, причём больше, чем он восстанавливается, чем туда попадает денег. Такая тенденция может привести к тому, что Нацфонда у нас вообще может не стать. Кроме того, начиная с ковида, в стране было много послаблений с точки зрения налогов, были созданы более мягкие монетарные условия. Сейчас же необходимо сжатие или ужесточение данной политики».

К примеру, отмечает эксперт, президент заявил о необходимости проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики, отметив, что ставка по НДС должна быть дифференцированная. По мнению экономиста, данное решение требует тщательного изучения всех аспектов и возможных рисков.Любая экономическая политика должна опираться на глубокий анализ и долгосрочные прогнозы.

«Насколько я понимаю, дифференциация может быть вертикальная и горизонтальная. Вертикальная конкретно относится к размеру бизнеса. Например, у вас микро- и малый бизнес, тогда ставка, понятно, будет самая низкая, и, наоборот, это из-за зависимости от объема бизнеса. Горизонтальная же предусматривает разделение по отраслям.К примеру,говоря про обрабатывающую промышленность, которая сейчас находится в фокусе государства в связи с тем, что мы хотим уйти от сырьевой зависимости, естественно, мы будем поддерживать данную сферу. Но к данному вопросу необходимоотноситься достаточно осторожно, потому что могут возникнуть негативные последствия. Первое - рост инфляции, особенно, если это коснется социально-чувствительных товаров. Второе, на мой взгляд, более негативное, это дробление бизнеса и его уход в тень. К примеру, для малого бизнеса, при условном пороге в 30 млн, если его оборот превысит данную сумму, то будут открываться «вторые предприятия». Тем более у нас нет законодательных ограничений, касающихся ограничений по видам экономической деятельности. Я считаю, к этому нужно осторожно относиться», - отмечает эксперт.

Как отметил глава государства, решение по ставке НДС будет принято Правительством. При этом оно будет основано на точных расчётах, с учётом мнениях квалифицированных экспертов, бизнес-сообщества и депутатов. По мнению Жаныбека Айгазина, необходимо также изучить мультипликативный эффект, который может оказать данное решение.

«Какие будут косвенные эффекты, как это скажется на инфляции? Эти вопросы требуют обязательного изучения. Так скажем, произвёл предприниматель продукцию, продал её другому сектору экономики, который сверху добавил свою цену и снова перепродал товар. В итоге платить за это будет уже конечный потребитель. То есть, это всё потом выльется в рост цен для него, но при прочих рамках условий. Второй момент, я снова заостряю внимание на теневой экономике. Даже не говоря о зарплате в конвертах, потому что цифровые решения позволяют отследить этот процесс, но для этого необходимы дополнительные ресурсы и, соответственно, затраты. Но при этом, будет обеспечен рост поступления НДС для казны. Экономика начнет перестраиваться. На рынке бизнес будет искать того партнёра, который платит НДС по такой же ставке. Также необходимо разобраться с налоговыми льготами. К примеру, в 2022 году вышел отчёт Высшей Аудиторской Палаты, в котором сообщалось о 277 налоговых льготах, потери по которым за период 2018-2020 гг. составил почти 13 млрд тенге. А это почти половина дохода бюджета одного года. Также необходимо разобраться с владельцами ИП, работающими по специальным налоговым режимам. Сейчас ведь буквально за 6 секунд можно открыть ИП, при этом для них созданы облегчённые условия работы. Нужно чёткое администрирование данной деятельности».

Вместе с тем, по мнению аналитика, необходимо работать и с общественным сознанием. К примеру, привить новую культуру, когда каждый платит налоги и видит эффект от этого, исключать коррупционные риски и качественно исполнять властям свои обязанности.