Любить нельзя обидеть

В конце прошлого года Интернет облетела новость о том, что мужчина забил косулю голыми руками. Конечно же, к ней прилагалось кровавое видео, где был запечатлен сам процесс, а на фоне слышны смех и одобрительные возгласы.К сожалению, это не единичный случай. Простой человечности в нашем мире становится все меньше. Люди звереют, чувствуя свое превосходство над другими видами. В минуты, когда приходится читать такие новости, я постоянно вспоминаю фразу биологов: «Человек – единственное животное, убивающее ради удовольствия».Я живу в частном секторе, поэтому постоянно вижу эту жестокую несправедливость по отношению к домашним животным: чумазые коты греются зимой на трубах, собаки попадают под машины, щенки бегают голодные, виляют хвостиком, чтобы их заметили и приласкали. А люди, которые выкинули их на улицу, не придумывают ничего лучше, чем позвонить в отлов. Страшнее, наверное, только убить животное своими же руками.В обществе возникают большие проблемы с ответственностью. Люди рожают детей, не думая о будущем, об их образовании и жизни в целом, берут животных на потеху детям, а когда те подрас­тают – просто выкидывают на улицу. Как ненужный хлам. А ведь это живое существо, за которое мы в ответе. И далеко не каждое животное сможет прокормить себя, особенно в зимние морозы. Большинство умирает в голоде и холоде.Такие картины всегда потрясают, и сказать, что сердце обливается кровью – не сказать ничего. Как-то увидела сбитую на дороге собаку. Водитель просто подвинул окровавленный труп с проезжей части и уехал. Кажется, я набирала номер спецслужбы вечность, потому что руки мои тряслись, а тело не слушалось.К тому же осталась психологическая травма. Как-то мы еще совсем детьми играли на улице, и прямо перед моим лицом пролетел котенок, ударился о железный забор и упал на землю с разбитой головой и переломанными ребрами. Это его со всей дури из своего двора выбросил сосед, потому что тот мяукал – просил есть. Спасти его, конечно же, не удалось. Мы закопали котенка, а потом долго навещали могилку.С соседом я больше не здоровалась, о чем он неоднократно делал замечание моей бабушке: дескать, невоспитанная у вас девочка, волком смотрит. Но я не считаю нужным оправдываться: это мое право. К тому же не объяс­нишь человеку, что один вид его вызывает рвотный рефлекс.Наверное, с тех пор и пошло мое бескомпромиссное презрительное отношение к тем, кто издевается над животными. Если человек поз­воляет себе такое, значит, ничего человеческого в нем не осталось, и, следовательно, он не заслуживает к себе хорошего отношения. Такова моя жесткая позиция.Сегодня в соцсетях выступает много зоозащитников и просто неравнодушных к судьбе животных людей, добившихся значительных изменений в законодательстве. Но сейчас «кричать» о помощи животным стало, пожалуй, даже модным, и далеко не все блогеры делают это от чистого сердца. Общество тоже порой странно реагирует.Недавно, к примеру, разгорелся скандал в Instagram. Девушка просила подписчиков помочь бездомному коту в подъезде, в итоге какая-то «яростная защитница» накинулась на нее саму со словами «Если бы хотела, взяла бы к себе». Так на просторах Интернета встретились девушка с добрым сердцем и аллергией на шерсть и девушка с желанием привлечь внимание аудитории и подзаработать на хайпе. Их жаркая дискуссия продолжалась часами, причем вторая кроме гнусных высказываний так ничего и не сделала...Так мы и живем в мире пустой болтовни, а животные как гибли на улицах, так и гибнут. Кто знает, может быть, с новым законодательством все же увидим свет в конце тоннеля?