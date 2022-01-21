Любить нельзя обидеть

Наталия Акопян
В конце прошлого года Интернет облетела новость о том, что мужчина забил косулю голыми руками. Конечно же, к ней прилагалось кровавое видео, где был запечатлен сам процесс, а на фоне слышны смех и одобрительные возгласы.

К сожалению, это не единичный случай. Простой человечности в нашем мире становится все меньше. Люди звереют, чувствуя свое превосходство над другими видами. В минуты, когда приходится читать такие новости, я постоянно вспоминаю фразу биологов: «Человек – единственное животное, убивающее ради удовольствия».

Я живу в частном секторе, поэтому постоянно вижу эту жестокую несправедливость по отношению к домашним животным: чумазые коты греются зимой на трубах, собаки попадают под машины, щенки бегают голодные, виляют хвостиком, чтобы их заметили и приласкали. А люди, которые выкинули их на улицу, не придумывают ничего лучше, чем позвонить в отлов. Страшнее, наверное, только убить животное своими же руками.

В обществе возникают большие проблемы с ответственностью. Люди рожают детей, не думая о будущем, об их образовании и жизни в целом, берут животных на потеху детям, а когда те подрас­тают – просто выкидывают на улицу. Как ненужный хлам. А ведь это живое существо, за которое мы в ответе. И далеко не каждое животное сможет прокормить себя, особенно в зимние морозы. Большинство умирает в голоде и холоде.

Такие картины всегда потрясают, и сказать, что сердце обливается кровью – не сказать ничего. Как-то увидела сбитую на дороге собаку. Водитель просто подвинул окровавленный труп с проезжей части и уехал. Кажется, я набирала номер спецслужбы вечность, потому что руки мои тряслись, а тело не слушалось.

К тому же осталась психологическая травма. Как-то мы еще совсем детьми играли на улице, и прямо перед моим лицом пролетел котенок, ударился о железный забор и упал на землю с разбитой головой и переломанными ребрами. Это его со всей дури из своего двора выбросил сосед, потому что тот мяукал – просил есть. Спасти его, конечно же, не удалось. Мы закопали котенка, а потом долго навещали могилку.

С соседом я больше не здоровалась, о чем он неоднократно делал замечание моей бабушке: дескать, невоспитанная у вас девочка, волком смотрит. Но я не считаю нужным оправдываться: это мое право. К тому же не объяс­нишь человеку, что один вид его вызывает рвотный рефлекс.

Наверное, с тех пор и пошло мое бескомпромиссное презрительное отношение к тем, кто издевается над животными. Если человек поз­воляет себе такое, значит, ничего человеческого в нем не осталось, и, следовательно, он не заслуживает к себе хорошего отношения. Такова моя жесткая позиция.

Сегодня в соцсетях выступает много зоозащитников и просто неравнодушных к судьбе животных людей, добившихся значительных изменений в законодательстве. Но сейчас «кричать» о помощи животным стало, пожалуй, даже модным, и далеко не все блогеры делают это от чистого сердца. Общество тоже порой странно реагирует.

Недавно, к примеру, разгорелся скандал в Instagram. Девушка просила подписчиков помочь бездомному коту в подъезде, в итоге какая-то «яростная защитница» накинулась на нее саму со словами «Если бы хотела, взяла бы к себе». Так на просторах Интернета встретились девушка с добрым сердцем и аллергией на шерсть и девушка с желанием привлечь внимание аудитории и подзаработать на хайпе. Их жаркая дискуссия продолжалась часами, причем вторая кроме гнусных высказываний так ничего и не сделала...

Так мы и живем в мире пустой болтовни, а животные как гибли на улицах, так и гибнут. Кто знает, может быть, с новым законодательством все же увидим свет в конце тоннеля?
Все колонки автора

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
Выбор во имя жизни
В забое станет безопасней
Полеты над Бурабаем
Концептуальные аспекты новой Конституции
В мир удивительных открытий
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Три счастливых дня
Серке, Сералы, Сер-аға...
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Краевед по велению души
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Интеллектуальный капитал в действии
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Педагог работает на будущее страны
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Құлагер казахского кино
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]