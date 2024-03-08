Любовь, дефиле и весна

Облака цветной органзы, парча, расшитая витиеватыми узорами, нежный женский смех, волнительные перешептывания. Мы словно попали на выпускной бал юных прелестниц. Ну никак не вязалось происходящее с заявленным конкурсом бабушек «Әсем дарынды əже». Бабушек тут не было. Никаких тебе скучных платьев, буклей и пучков, только стильные причес­ки и укладки, яркие современные наряды. Красивые ухоженные женщины с элегантным макияжем, на аккуратных звонких каблучках радовали взор и поднимали настроение.

Но дамы искусственно молодиться совсем не собирались и о своем статусе бабушек заявляли с гордостью. Поэтому как бы нам ни хотелось, но называть их они просили именно так, ревностно отстаивая свой статус: «Мы – бабушки! И точка!»

В финал конкурса «Əсем дарынды əже» вышли 11 супербабушек. Но за победой никто не шел. Они и так уже взяли свой Гран-при, разрешив себе полную интересных событий, здоровую и счастливую жизнь.

Городской Центр активного долголетия, под сводами которого и проходило мероприятие, основной целью как раз и ставит обеспечение пожилым гражданам именно такого качества жизни. Социализировать, поддерживать активность через проведение образовательных, психологических, оздоровительных, спортивных и досуговых мероприятий.

Сегодня в рамках конкурса проходит дефиле активисток центра и выставка творческих работ. Преподаватели «клуба кому за шестьдесят» все без исключения профессионалы высочайшего класса. Контингент-то непростой, к ним и подход особый нужен, и методика. Уже полтора года ИЗО в ЦАДе преподает Марлан Нысанбаев – член Союза художников и вице-президент Академии художеств РК. Благодаря его наставничеству дамы делают ошеломительные успехи.

– Средний возраст учеников ИЗО – 70 лет, а вообще диапазон начинается от 61 года. Самой возрастной студентке 82 года, – рассказывает Марлан Кенесович. – Три месяца они обучаются, потом перерыв, так как желающих много. Но практически все, когда получают повторный допуск, возвращаются обратно. Три месяца, конечно, срок небольшой, но я веду занятия по своей специально разработанной для этого методике. За этот срок учащиеся успевают достойно освоить много техник. Пенсионеры – очень благодарный народ, привыкший к дисциплине. Если уж взялись за что-то, то доведут до конца. Есть, конечно, и свои лидеры: Марина Луценко, Зауре Маскеева, Светлана Насырова. Они уже освои­ли все техники и делают большие успехи. У некоторых работ накопилось на персональную выставку. А у кого-то даже покупают картины.

А тем временем участницы завершают последние приготовления, и к взыскательному жюри выходит первая конкурсантка. Открывать мероприятие выпала честь Майе Усенбаевой – 65-летней бабушке восьми внуков. По ее словам, внуки и творчество – это то, что дает ей силы и отличное настроение. Другая участница, Татьяна Гумирова, удивляет зрителей совсем не бабушкиным мастерством. Пенсионерка отлично владеет фотошопом, а еще звонко поет и прекрасно готовит.

Что ни выход, то звезда! Исполнительница эстрадных песен Оразбике Дильдабекова (69 лет) на радость внукам, которые души не чают в задорной әжеке, исполнила самый настоящий рэп. И выглядело это очень достойно и профессионально. Под речитатив пенсионерки даже своя фан-зона танцующих бабушек образовалась. А вот Бикамал Терликбаева удивила всех не только страстью к путешествиям. После выхода на пенсию Бикамал посетила все страны Шенгенской зоны. Но больше сразило другое. Почтенная 72-летняя бабушка выглядела словно девочка-подросток: модные пляжные локоны, платье на тонких бретелях, подтянутая, тонкая и звонкая. Все это, по словам путешественницы, результат активного образа жизни и занятий йогой. Самой возрастной участнице – Валентине Нагорной – 84 года. Как она сама пошутила, «мне 16 лет... не хватает до ста». Валентина – обладательница шикарного голоса, обожает петь песни на казахском языке, так как считает их самыми душевными и мелодичными.

Помимо творческой части жюри оценивало и кулинарные способности дам. Стол ломился от домашних сладостей. Попробовать хотелось все.

Первые лучи такого желанного весеннего солнца, ароматы духов, перемешанные с запахом свежей выпечки, шелест платьев, музыка, смех. Пенсионерки подарили праздник не только себе, но и всем нам. Они словно приоткрыли дверь в долгожданную весну.

– Здесь мы не только душой отдыхаем, но и тело закаляем, – говорит Сауле Муканова, участница модельной группы, педагог с 40-летним стажем. – Очень благодарна сотрудникам, они делают великое дело! Хотелось бы напомнить: пенсионеры – не заложники забот и семьи. И в наши годы жизнь прекрасна! А еще хочу всем дать совет от геронтологов – надо не годы прибавлять к жизни, а жизнь к годам.

Участницам модельной группы в ЦАДе дали задание – самим придумать себе костюм для дефиле в вечерних платьях «Грация органзы». Модели группы «Алматы әжелері» под руководством Зины Ищановой расстарались так, что впору было их отправлять на Fashion Week. А это вполне осуществимо. В прошлом году алматинские бабушки покоряли Милан. Возрастные модели вызвали бурный восторг у итальянской публики. Красивые, статные, в роскошных национальных костюмах. Кто бы мог подумать, что после выхода на пенсию жизнь заиграет такими яркими красками. Сегодня же под классическую музыку бабушки-модели продефилировали со своими дочерями и внучками.

Розе Раздыковой 67 лет, она модель со стажем. В центр пришла 25 апреля прошлого года, а уже 19 мая блистала на конкурсе бабушек в Алматы, потом в качестве самой возрастной участницы выступала на Miss&Mrs International Eurasia, где заняла второе место, потом был Милан, а сейчас продолжает блистать в родном городе.

– Занимаюсь живописью, танцами, хочется все объять, и внуку надо уделить время, – говорит Роза Раздыкова. – Нести красоту и быть примером – миссия каждой женщины. Ведь от того, как мы выглядим и ведем себя, зависит не только наше настроение, но и настроение наших близких и друзей.

Победительницей конкурса стала Оразбике Дильдабекова, ее молодежный подход к конкурсу покорил всех членов жюри. Главной мастерицей – «Шебер-әже» – стала Маржан Утегенова, «Өнерлі әже» – Узил Жайнакова, титул «Асем» завоевала Майя Усенбаева. Самой элегантной бабушкой стала Гульнарайым Исабекова.