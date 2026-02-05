После оглушительного успеха прошлогоднего хита Qaitadan творческий тандем режиссера Думана Еркимбека и продюсера Жалына Тилеубергена возвращается на большие экраны с новой, еще более пронзительной историей.

В стартовавшей в прокате ленте «Ғашықпын саған» корреспондент Kazpravda.kz разглядела больше чем классическую мелодраму о любви в большом городе, где человеческие судьбы балансируют на тонкой грани между мечтами о будущем и суровой реальностью.

Алматы – город, где сбываются мечты?

С начальных титров фильм заявляет о себе как о визуальном признании в любви Алматы. Это кино ощущается как теплый вечер на улице Панфилова, когда неоновые огни мегаполиса смешиваются с прохладой горного воздуха. В центре сюжета – судьбы двух молодых людей, которые на первый взгляд кажутся героями типичного ромкома, но по ходу повествования раскрываются как сложные, глубоко раненные личности. Сценаристы Нурдаулет Омарбек и Назерке Базарбаева создали многослойный текст, в котором за бытовым юмором скрываются глубокие размышления о взрослении и поиске своего места в мире.

Шугыла Ешен играет роль Енлик, у которой в жизни началась черная полоса: её отчислили, а в семье нет денег. Она делает вид, что всё в порядке, чтобы не волновать маму, но сама очень боится неопределенности и отсутствия денег.

Точкой невозврата для неё становится встреча с музыкантом Арманом, в которого перевоплотился Жасулан Копберген: после того как он спасает девушку от навязчивого ухажера, их судьбы окончательно переплетаются под алматинским проливным дождем.

Сладкая вата и горькая правда

Чтобы выжить в мегаполисе и накопить на свои мечты, герои начинают немного наивный бизнес – продажу сладкой ваты в городских парках. Именно здесь проявляется стальной характер Енлик: видя талант своего спутника, она буквально заставляет Армана выйти из тени и начать выступать с гитарой перед прохожими. Пока крутится аппарат с сахарной ватой, в воздухе рождается музыка их общей надежды. Она грезит о миграции в Англию, чтобы заработать на дом для матери, а он - по крупицам собирает деньги на запись первого музыкального альбома.

Взаимоотношения героев, полные ревности и бесконечных выяснений, вспыхивают как спичка и заканчиваются трагическим пожаром в ларьке.

Одной из самых эмоционально выматывающих сцен становится драка в метро – резкая, сухая и лишенная голливудского глянца. В этом столкновении хрупкий мир музыканта Армана разбивается об агрессивную реальность улиц, проверяя его готовность защищать свои идеалы не только словом, но и кулаками. Однако, несмотря на жесткость, в картине живет светлая вера в чудо.

Однако самым тяжелым испытанием для пары становится тема онкологии. Введение линии болезни в сюжет переводит фильм из разряда молодежного ромкома в плоскость экзистенциальной драмы, заставляя прочувствовать хрупкость человеческой жизни.

Проект, изначально носивший рабочее название «Улицы Алматы, о которых мы не знаем», полностью оправдывает свою концепцию. Операторская работа превращает город из простой декорации в полноценного героя представления. Мегаполис здесь часто бывает жестоким и беспощадным для провинциалов, и фильм не боится показывать его темные стороны.

Тем не менее, в этом столкновении прагматики и мечты Арман находит для Енлик целых семь причин, чтобы остаться в городе.

Кроме того, романтичный дуэт артистов уже полюбившийся зрителю, здесь обретает новую драматическую мощь. Шугыла, признанная лучшей актрисы второго плана на «Выборе критиков – 2025», наполняет роль Енлик удивительным миксом нежности и целеустремленности.

Вполне гармонично дополняют этот состав Аделина Ералиева и Бакытжан Балаханов, сыгравшие их друзей. Ожидается, что участие звезд, в том числе камео продюсера Ерболата Беделхана может обеспечить фильму большой приток зрителей.

А присутствие в кадре таких мэтров, как Ерболат Тогузаков и Сагызбай Карабалин, связывает современную молодежную эстетику с глубокой драматической школой, а брутальная харизма Абильмансұра Серикова добавляет ленте необходимого реализма, делая криминальный образ пугающе убедительным.

Неповторимую атмосферу «новой казахской волны» привносит и саундтрек от Олжаса Далелхана, Султана Турсынбекова и хиты исполнителя ARShAT. Впрочем, музыка выступает в качестве пульса города, который то ускоряется в моменты ревности и ссор, то замирает, когда в жизнь героев врывается страшное испытание – онкология.

Хрупкое счастье

Резюмируя, можно заметить, что картина вобрала в себя всё, чтобы стать по-настоящему терапевтичным кино. Это история о том, что в бешеном ритме мегаполиса любовь и верность себе остаются единственными надежными ориентирами. Честная, бесконечно светлая картина, обязательная к просмотру каждому, кто хоть раз искал свое место в большом городе. Превзойдет ли она успех проекта Qaitadan – покажет время.