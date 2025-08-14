Магазины Анкориджа готовят сувениры к встрече Путина и Трампа

США
147
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В числе товаров могут быть футболки, кепки, флажки, монеты, а также куклы или фигурки, изображающие известных политиков

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Ряд крупнейших сувенирных магазинов Анкориджа (штат Аляска) готовится представить продукцию, посвященную запланированной на 15 августа встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказали сотрудники и владельцы магазинов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Американский бизнес редко упускает возможность заработать на продаже товаров, связанных с крупными политическими событиями. Во время проведения таких мероприятий в стране, включая саммиты, в продажу, как правило, поступают посвященные им товары. В их числе могут быть футболки, кепки, флажки, монеты, а также куклы или фигурки, изображающие известных политиков. Встреча президентов России и США в Анкоридже пока является исключением из этого правила. Как пишет ТАСС, ни в одном из крупных сувенирных магазинов в центре города не продаются товары, посвященные саммиту.

«Мы могли бы заработать хорошие деньги на этом. Но о встрече [Путина и Трампа на Аляске] было объявлено только в пятницу [8 августа], думаю, поэтому никто не успел подготовиться», - отметила владелица крупного магазина по продаже сувениров в центре Анкориджа, представившаяся Эммой.

«Мы упустили из-за этого неплохую прибыль», - посетовала она, добавив, что многие предприниматели хотят теперь это исправить и готовятся позднее представить соответствующую продукцию.

«Если бы это происходило в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, можно было бы быстро произвести все, что нужно. Но Анкоридж небольшой город, здесь так быстро не получится», - отметила менеджер магазина, где преимущественно представлены изделия из дерева, представившаяся Джилл.

Сотрудники нескольких магазинов отметили, что никогда не продают товары, связанные с политикой, и не станут это делать в будущем. В магазине международного аэропорта имени Теда Стивенса в Анкоридже также сообщили, что планов завозить такие товары в ближайшее время нет.

В популярном среди туристов центре Анкориджа находятся десятки различных торговых точек, где продают разнообразные сувениры. В их числе произведения искусства коренных народов региона, резные фигурки из кости и дерева, ножи и другие предметы, связанные с охотой и рыбалкой. 

 
#Трамп #Путин #Аляска #сувениры

Популярное

Все
В режиме открытого неба
Оставили без квартир и денег
Школа имени Абая готовится к новоселью
Убирают хлеб, заготавливают корма
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
Растет спрос на газ
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Оступившимся помогает служба пробации
Где родился Конек-Горбунок
Отходы дешевле купить... за границей
Агрохимия на страже урожайности
Юридические консультанты: от семейных споров до судебных тяжб
Всегда на связи!
Колокольная симфония
Попались, красавчики!
Знак уважения молодым талантам
Главный принцип – человекоцентричность
Зерновики впервые вырастили свеклу
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
Продолжается активная борьба с кибермошенничеством
Участников свадебного кортежа наказали в Туркестанской области
Шаг в развитии местной экономики
Опубликованы имена обладателей государственных образовательных грантов
Новый Налоговый кодекс: как государство снижает административную нагрузку на бизнес
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Трамп поручил провести перепись населения без учета нелегал…
Трамп закроет две миссии NASA
Apple вложит $100 млрд в экономику США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]