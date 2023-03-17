В Семее нашли пропавшего мальчика
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5-летний Саян был обнаружен в окрестностях поселка Степной.
В пресс-службе Департамента полиции области Абай сообщили о том, что найден пропавший ребенок, передает Kazpravda.kz.
Как отметили в ДП, в операции по поиску мальчика учавствовал личный состав Департамента полиции и неравнодушные жители области.
"17 марта в Управление полиции города Семей поступила информация об исчезновении мальчика. В результате проведенных розыскных мероприятий 5-летний Саян был обнаружен в окрестностях поселка Степной. Малыша заметил бдительный водитель автобуса, который передал ребенка полицейским", - рассказали в полиции.