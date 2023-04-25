Малолетних детей-иностранцев выявили в Петропавловске

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Полицейские и сотрудники департамента КНБ обнаружили в Петропавловске детей-иностранцев без документов, подтверждающих законность их пребывание в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД РК.

«18 апреля ДП СКО совместно с ДКНБ РК по СКО в ходе оперативно-розыскных мероприятий проверены 7 квартир в Петропавловске, где установлены малолетние дети в возрасте от 5 до 15 лет, прибывшие из государства Центральной Азии. Каких-либо документов, подтверждающих законность пребывания детей на территории РК, не имеется», - рассказали полицейские.

Правоохранительные органы начали расследование по признакам организации канала незаконной миграции.

«Данный факт 19 апреля зарегистрирован в ЕРДР УП города по ч. 2 ст. 394 УК РК, начато досудебное расследование.

В настоящее время создана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, допросы установленных лиц, в том числе несовершеннолетних, назначены необходимые экспертизы», - сообщили стражи порядка.