До конца года в регионах планируется ввод в эксплуатацию еще 19 МПЗ

Фото: Минпром

В Казахстане активно реализуется программа создания малых промышленных зон (МПЗ) как часть стратегии развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы. Это новый инструмент развития малого и среднего бизнеса, подразумевающий предоставление предпринимателям готовых производственных помещений на льготных арендных условиях, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минпрома, МПЗ обеспечивают объекты необходимыми инженерными коммуникациями и транспортной доступностью. Такие условия снижают барьеры для запуска новых проектов и, в дальнейшем, способствуют эффективной работе предприятий.

«Согласно данным дирекции развития специальных экономических и индустриальных зон АО «КЦИЭ «QazIndustry», до конца первого полугодия в Туркестанской области ожидается ввод в эксплуатацию 12-ти малых производственных зон площадью 19 тысяч кв м. До конца этого года в регионах планируется ввод в эксплуатацию еще 19 МПЗ. Три зоны будут открыты в первом квартале 2026 года», – отмечается в информации.

По новой программе организацию малых промышленных зон будут решать тремя способами: путем строительства новых производственных помещений, реконструкции простаивающих производств (по типу Ready built factory) и расширения действующих. Она направлена на развитие конкурентоспособных производств, создание рабочих мест и увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике страны. МПЗ могут быть созданы как в пределах специальных экономических и индустриальных зон, так и за их пределами, что расширяет возможности для предпринимателей.

По информации представителей КЦИЭ, всего инвесторами реализуются проекты 34 малых промышленных зон в восьми регионах страны. МПЗ появятся в Астане и Шымкенте, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. Общая площадь промзон – порядка 265 тысяч квадратных метров.

Реализация программы позволит решить проблему отсутствия готовых помещений для бизнеса. Малые промышленные зоны становятся эффективным инструментом государственной поддержки предпринимательства, способствуя индустриализации и экономическому росту.