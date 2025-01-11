«Манчестер Сити» подписал футболиста из Узбекистана

Футбол
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Английский гранд договорился о трансфере защитника Хусанова из «Ланса», передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Спорт-Экспресс»

Фото Global Look Press

20-летний центральный защитник Абдукодир Хусанов в ближайшее время перейдет в «Манчестер Сити». О трансфере объявил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. «Горожане» планируют в январе приобрести нескольких футболистов для исправления провальных результатов.

По данным инсайдера, Хусанов — одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити» на январь. Клуб начал работу над переходом еще в конце 2024 года и значительно продвинулся в переговорах: обсуждение с «Лансом» находится в финальной стадии, а сам защитник принял условия личного контракта и желает как можно скорее переместиться на «Этихад». Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола также дал согласие на переход Абдукодира.

При этом Романо со ссылкой на бразильское медиа UOL сообщал о переговорах «Ман Сити» с другим центральным защитником — 18-летним Витором Рейсем из «Палмейраса». Представители «горожан» находились в Бразилии, а первичное предложение составило 40 миллионов евро. Впрочем, инсайдер анонсировал завершение сделки в ближайшее время — подписал пост про Абдукодира фирменным Here we go.

По данным журналиста Санти Ауна, узбек обойдется «горожанам» в 50 миллионов евро с учетом бонусов. Также в сделку может войти процент при перепродаже. Контракт Хусанова будет рассчитан до 2030 года.

Еще пару месяцев назад вряд ли кто-то ждал узбека в «Манчестер Сити», однако он показал отличный прогресс и выгрыз место в основе «Ланса». В чемпионате Франции он уже провел больше матчей, чем за весь прошлый сезон (13 против 11). А с лета его трансферная стоимость, по данным сайта Transfermarkt, выросла с 2,5 миллиона евро до 12.

Помимо «Манчестер Сити» интерес к Абдукодиру приписывали «ПСЖ», «Тоттенхэму», «Ньюкаслу», «Реалу» и другим клубам. При этом узбек объявился в топ-5 лигах только летом 2023-го — за 100 тысяч евро перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетик-БГУ», куда вообще пришел бесплатно. За полтора года во Франции Хусанов получил опыт в еврокубках — в прошлом сезоне дважды сыграл в Лиге чемпионов, в нынешнем провел две встречи в квалификации Лиги конференций, где «Ланс» уступил «Панатинаикосу» по сумме двух матчей (2:3).

#футбол #Манчестер Сити #трансфер #Абдукодир Хусанов

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