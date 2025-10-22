Мангистау получит статус региона-донора

Правительство
Рост самодостаточности доходов регионов и расширение налоговой базы отметили в Правительстве

Фото: пресс-служба Правительства

Отвечая на вопрос депутата на пленарном заседании Мажилиса Парламента о динамике роста числа регионов-доноров, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что по итогам текущего года большинство регионов демонстрирует перевыполнение доходной части бюджета более чем на 2 трлн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

«Одновременно с увеличением доходов растут и расходы, страна большая. Исторически регионы развивались по-разному. Чтобы стать регионом-донором – это достаточно длительный процесс, но мы, честно говоря, не форсируем эти события», – отметил Серик Жумангарин.

Он уточнил, что к трем регионам-донорам – Атырауской области, Алматы и Астане – добавится Мангистауская область, а Павлодарская выйдет на уровень самодостаточности. По его словам, основное внимание уделяется повышению бюджетной самостоятельности регионов.

«Субвенция, которую мы доводим, покрывает разницу между текущими потребностями региона и его собственными доходами. Все стабильные налоги, включая акцизы, переданы на местный уровень. Поэтому развитие регионов зависит от эффективности работы местных исполнительных органов и их способности развивать налоговую базу», – отметил он.

Серик Жумангарин также добавил, что развитие регионов поддерживается крупными инвестиционными проектами.

«Создается Alatau City в Алматинской области – проект, который окажет значительное влияние на развитие региона и всей агломерации вокруг Алматы. В перспективе, по нашим оценкам, к числу доноров могут присоединиться Алматинская область, Восточный Казахстан и Актобе. Все будет зависеть от реализации запланированных проектов. Крупные инвестиционные проекты связаны с тем, что мы делаем в рамках новой инвестиционной политики», – заключил вице-премьер.

