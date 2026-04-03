Мангистау: территория будущего и древних легенд

Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Мангистауская область сегодня стремительно меняет свой туристический статус. Еще несколько лет назад этот регион воспринимался как направление для узкого круга путешественников – готовых к долгим дорогам, отсутствию инфраструктуры и почти полной автономности. Сегодня же Мангис­тау все увереннее превращается в точку притяжения для массового туриста, сохраняя при этом свою главную ценность – ощущение первозданности.

фото предоставлено управлением туризма Мангистауской области

Системное развитие

Сюда едут за пейзажами, которые сравнивают с марсианскими, за бескрайними горизонтами, где небо словно опускается к земле, за тишиной, которую сложно найти в других уголках мира. Но все чаще – еще и за комфортом, который постепенно становится неотъемлемой частью путешествия по региону.

Только за последний год Мангистаускую область посетили около 500 тыс. человек. При этом в областном управлении туризма подчеркивают: поток продолжает расти, а вместе с ним – требования к качеству сервиса, доступности локаций и разнообразию предложений.

Развитие туризма в Мангистау – это уже не разрозненные инициативы, а системная работа, в которой задействованы и государство, и бизнес. Одним из ключевых проектов стал визит-центр «Бозжыра» – объект, который должен стать новой точкой входа в один из самых узнаваемых природных символов региона. Его открытие ожидается уже в ближайшее время, причем раньше заявленных сроков. Комплекс практически готов, ведется благоустройство территории.

Проект предусматривает соз­дание комфортной среды для туристов: здесь появятся этнокафе, зоны отдыха, глэмпинг, смотровые площадки. По сути, речь идет о попытке аккуратно встроить со­временную инфраструктуру в уникальный природный ландшафт, не нарушив его аутентичности.

База отдыха Omir Glamping прекрасно сочетает природные ландшафты и комфортные номера 

Параллельно решается один из самых болезненных вопросов – транспортная доступность. К ключевым туробъектам прокладываются дороги. В частности, к урочищу Бозжыра строится автотрасса протяженностью почти 15 км. Это существенно сократит время в пути и сделает локацию доступной для более широкой аудитории. Готовится подключение смотровых площадок к электроснабжению, что позволит строить здесь полноценную туристскую инфраструктуру.

Развивается и придорожный сервис. В Актау уже открыт отель Keruen Inn – формат, который объединяет в одном пространстве заправочную станцию, кафе, парковку и гостиницу. Такой подход ориентирован на автотуристов, семьи и транзитных путешественников, для которых важны удобство и предсказуемость сервиса.

По данным управления туризма, к 2027 году объем инвестиций в туротрасль региона должен превысить 375 млн долл. В планах – развитие курортной зоны «Кендерли», благоустройство побережья, строительство дорог и реализация как минимум девяти инвестиционных проектов, которые обеспечат создание сотен рабочих мест.

Отдельное внимание уделяется событийному туризму. Власти намерены проводить десятки мероприятий, включая международные. Это не только привлекает туристов, но и формирует узнаваемый имидж региона.

Одним из самых амбициозных проектов в этой сфере стал Mangystau Balloon Festival. Идея заключается в запуске аэростатов над самыми живописными ланд­шафтами региона – Бозжырой, Шеркалой, Тузбайыром и Айракты. Если проект будет реализован, уже с 2026 года Мангистау может получить новый визуальный символ, способный привлечь внимание туристов со всего мира. Инвесторы уже проявляют интерес к инициа­тиве, а специалисты готовятся к оценке маршрутов и площадок для запуска воздушных шаров.

У каждой скалы есть история

Однако при всей динамике развития Мангистау главным ресурсом остается не инфраструктура, а атмосфера. Это край, где природа и устное народное творчество существуют как единое целое. Здесь невозможно просто «посмотреть достопримечательность» – почти каждое место сопровождается историей, легендой или преданием, которые передаются из поколения в поколение. Именно поэтому путешествие по Мангистау часто воспринимается не просто как экскурсия, а как погружение.

Одним из таких мест является ущелье Тамшалы, известное также как Миретсай. Сюда приезжают ради живописного каньо­на и источника воды, но за этим пейзажем стоит древняя легенда, согласно которой много веков назад в этих степях разразилась страшная засуха. Люди и скот погибали от жажды, и аул был вынужден искать спасение. Жена хана по имени Мирет решила не покидать родные земли. Услышав, что в скале может скрываться вода, она в одиночку начала пробивать камень.

Люди не поверили в ее замысел и отказались помогать. Но она продолжала работать до последнего. Когда силы окончательно покинули ее, Мирет умерла у скалы. И тогда, как гласит предание, камень «заплакал» и из него забил источник. С тех пор это место считается символом силы духа и самопожертвования.

Не менее загадочной остается гора Шеркала – одинокий каменный массив, возвышающийся посреди степи. Ее силуэт виден за многие километры, а сама она давно стала визитной карточкой региона.

По одной из легенд, когда-то на вершине горы оборонялись воины. Они сражались с такой яростью, что их сравнивали с тиграми. Когда стало ясно, что победить невозможно, они скрылись внутри горы – и исчезли навсегда. Местные жители утверждают, что в полной тишине здесь можно услышать странные звуки, будто сама гора хранит память о тех событиях.

Особое место в туристических маршрутах занимает долина Торыш – территория, усеянная гигантскими каменными шарами. Их происхождение до сих пор остается предметом научных споров. Однако у местных жителей есть свое объяснение. Когда-то на эти земли пришли враги, и жители, не имея сил сопротивляться, обратились к небу. Разразилась буря, и в одно мгновение захватчики превратились в камни. С тех пор каменные шары лежат в степи, словно застывшие свидетели древней истории.

Есть в Мангистау и легенды о батырах – героях, чьи подвиги стали частью культурной памяти региона. Одна из них связана с ущельем Капамсай. Здесь, по преданию, батыр Капам в одиночку вступил в бой с врагами, спас свою возлюбленную, но сам получил смертельные ранения. Перед смертью он попросил лишь одного: чтобы это место всегда защищало людей. С тех пор ущелье считается местом силы. Те, кто бывал здесь, часто отмечают особую тишину и ощущение внутреннего спокойствия.

Сегодня Мангистау находится на этапе активного роста. Увеличивается поток туристов, реализуются инфраструктурные проекты, расширяется международное сотрудничество, строится дополнительный аэропорт в райо­не курортной зоны «Кендерли».

Но при этом региону удается сохранить то, что невозможно соз­дать искусственно, – ощущение подлинности. Здесь нет перегруженности, нет ощущения потока. Даже в самых популярных локациях можно остаться наедине с пространством.

Именно это сочетание – современного развития и глубокой, почти осязаемой истории – делает Мангистау уникальным. Сюда приезжают за красивыми кадрами, но остаются ради ощущений; за маршрутами, но находят смысл; за впечатлениями, но увозят с собой тишину. И, возможно, именно поэтому Мангистау не отпускает.

#туризм #Мангистауская область #природа #Мангис­тау

