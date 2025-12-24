Мангистау выбирает чистое будущее

Ирина Гончарова

Как 45 дней простых действий стали началом экодвижения

Фото ЦОК Мангистауской области

Когда говорят об экологии, чаще всего вспоминают масштабные программы, дорогостоящие технологии и государственные стратегии. Однако опыт Мангистауской области показал: большие перемены могут начинаться с самых простых шагов.

Закрытый вовремя кран, отказ от одноразового пластика, выключенный свет, посаженное у дома дерево – именно такие повседневные решения стали основой 45-дневного социально-экологического челленджа «Таза Маңғыстау», который завершился 15 декабря торжественной церемонией награждения победителей.

Проект, реализованный в рамках общенациональной инициа­тивы Главы государства «Таза Қазақстан», объединил жителей региона вокруг идеи личной ответственности за окружающую среду. За полтора месяца челлендж превратился в целое общественное движение, в котором приняли участие люди всех возрастов и профессий. Участники фиксировали свои экологические действия, делились видеороликами и отчетами в соцсетях, объединялись в команды, поддерживали друг друга. В проект включились студенты, педагоги, волонтеры, сотрудники учреждений и компаний, целые семьи.

Инициатива была реализована при поддержке областного акимата и управления информации и общественного развития.

По словам директора ОО «Эко Мангистау» и организатора челленджа Кирилла Осина, главный результат – не цифры, а изменение мышления.

– Один человек действительно может изменить немногое. Но когда сотни людей начинают действовать одновременно, появляется ощутимый эффект. За первые недели участникам удалось сэкономить десятки тысяч литров воды. Это наглядно показало – привычки работают, – отметил он.

Экомарафон охватывал сразу несколько направлений. Жители высаживали деревья и ухаживали за зелеными зонами в сложных климатических условиях, собирали пластик и крышечки, проводили субботники, экономили воду и электроэнергию, переходили на многоразовые изделия и вовлекали в экологическую культуру детей.

Одними из самых активных участников стали студенты и преподаватели Мангистауского энергетического колледжа им. Н. Бекбосынова. Более 80 человек ежедневно убирали парки и скверы, очищали набережную, высаживали растения, создавали проекты по повторному использованию вещей и готовили просветительские материалы для соцсетей.

Педагоги колледжа отмечают, что для молодежи участие в челлендже стало не формальностью, а частью осознанного отношения к городу.

«Ребята видят реальные изменения: там, где вчера был мусор, сегодня чисто. Это формирует чувство ответственности и понимание, что город начинается с каждого из нас», – говорят нас­тавники.

Для некоторых челлендж «Таза Маңғыстау» стал логичным продолжением образа жизни. Так, восьмиклассницы сестры-двойняшки Божена и Таис Божко показали в своих роликах то, что для их семьи давно стало нормой. Здесь сортируют отходы, отказываются от одноразового пластика, собирают крышки, помогают бездомным животным, ухаживают за растениями и участвуют в субботниках.

– Мы просто хотим жить в чис­том и красивом городе. Надеемся, что наше поколение станет более осознанным и ответственным, – говорят Божена и Таис.

Искренность и активность школьниц нашли отклик в социальных сетях: их ролики активно обсуждали и поддерживали мангистаусцы.

Житель Актау Азамат Байсупов рассказывает, что они с супругой решили не просто выполнять задания, а показать пример детям и подписчикам.

– В регионе пока не хватает инфраструктуры для переработки, поэтому особенно важно начинать с себя. Челлендж помог закрепить полезные привычки: я стал внимательнее относиться к сортировке мусора, экономии энергии и повторному использованию вещей. Все действительно начинается с нас, – отметил Азамат Байсупов.

Важной частью проекта стало участие семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. Ребята с энтузиазмом поливали деревья, убирали территорию, собирали крышечки. Педагоги и родители отмечают, что такие акции дают детям чувство значимости и уверенности.

«Они видят результат своего труда и понимают, что могут быть полезны обществу. Это формирует ответственность и социальные навыки», – говорят наставники.

На церемонии закрытия челленд­жа аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что «Таза Маңғыстау» – это не разовая акция, а движение, которое формирует экологичес­кую культуру. Он наградил победителей в индивидуальной и командной категориях, а также победителей конкурсов «Лучший двор», «Лучшая бизнес-территория», «Лучший подъезд» и «Лучший дворник». Им вручены дипломы и денежные призы.

За время проекта участие в нем приняли 77 команд, в соц­сетях опубликовано более 2 600 материалов. Непосредственно в челлендже были задействованы свыше 500 человек, еще около 2 тыс. жителей приняли участие в экоакциях. Как отмечают организаторы, главное его достижение – новые привычки, которые останутся с людьми и после. Именно из таких шагов и складывается чистое будущее региона.

