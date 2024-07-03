Массовый забег ко Дню столицы организуют в Астане

По информации столичного акимата, мероприятие состоится 13 июля в Ботаническом саду

«Регистрация желающих принять участие в забеге продлится с 07:00 до 08:00 13 июля. Начало в 08:00. После окончания мероприятия среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов», – пояснили в городской администрации.