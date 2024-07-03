Массовый забег ко Дню столицы организуют в Астане

Столица
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Дана Аменова
Корреспондент

Жителей и гостей столицы приглашают на массовый забег «Ел жүрегі – Астана!», посвященный Дню города, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации столичного акимата, мероприятие состоится 13 июля в Ботаническом саду

«Регистрация желающих принять участие в забеге продлится с 07:00 до 08:00 13 июля. Начало в 08:00. После окончания мероприятия среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов», – пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что мероприятие не считается спортивным соревнованием.

#Астана #акимат #День столицы #забег #масса

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