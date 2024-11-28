Мать и сын пострадали при взрыве газбаллона в Алматинской области

Пожары
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В МЧС сообщили об эвакуации спасателями семьи из пожара в Алматинской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В селе Байсерке Илийского района в одной из квартир трёхквартирного жилого дома барачного типа из-за неисправности газового оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси без разрушений, но с последующим загоранием», - говорится в информации.

В ходе работ по тушению эвакуированы и госпитализированы с частичными ожогами мать 1980 г. р. и сын 2001 г. р. Также из огня вынесен газовый баллон.

Пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар, не дав распространиться огню на соседнюю квартиру, отметили в МЧС.

#пострадавшие #взрыв #пожар #газбаллон

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