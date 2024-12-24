Матчи молодежного ЧМ по хоккею с участием казахстанцев покажут в прямом эфире
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С 26 декабря по 5 января в столице в Оттаве (Канада) пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Команда Казахстана выступит в группе В, где за выход в плей-офф турнира поборется со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии и Словакии.
Все матчи нашей сборной в прямом эфире покажет телеканал QAZSPORT.
Ниже представлено расписание матчей (время указано казахстанское).
28 декабря, 03:00. Казахстан - Швеция
28 декабря, 23:00. Казахстан - Чехия
30 декабря, 23:00. Казахстан - Словакия
31 декабря, 22:00. Казахстан - Швейцария