Маулен Ашимбаев о выездах сенаторов в регионы: Поднимаемые вопросы важно учитывать в работе

Сенат, Парламент
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На заседании Бюро Сената под председательством Маулена Ашимбаева депутаты подвели итоги прошедших выездов в регионы для встреч с населением, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

Поднятые жителями сел и районов вопросы, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, должны всецело учитываться в предстоящей работе Сената.

«Первые дни этого года мы начали с выездов в регионы и встреч с общественностью. Выслушали актуальные вопросы, волнующие население, и обсудили пути их решения. Теперь ожидаем от сенаторов депутатских запросов по важным вопросам. Кроме того, поднятые проблемы будут отражены в ходе организации и проведения парламентских слушаний, а также правительственных часов. Вопросы, поднятые гражданами, находятся в центре внимания сенаторов, и мы нацелены на содействие их положительному решению», - сказал спикер Сената.

Маулен Ашимбаев обратил внимание участников заседания на ключевые задачи, которые плава государства обозначил в интервью газете Egemen Qazaqstan. Он призвал сенаторов начать работу с проектами Бюджетного и Налогового кодексов, разрабатываемых по прямому поручению президента, уже сейчас, не дожидаясь поступления законов в палату.

Также глава Сената подчеркнул важность объединения усилий всех казахстанцев для достижения общих целей.

#депутаты #регионы #Ашимбаев #поездки #встречи

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