"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём Конституции! В этом году исполняется 30 лет со дня принятия нашего Основного закона – прочного фундамента государственности. Это знаковая веха, утвердившая нашу независимость и единство", - говорится в тексте поздравления спикера сената Маулена Ашимбаева.

По его словам, за эти годы Конституция стала прочной основой политического, экономического, социального и правового развития страны.

"Опираясь на сплочённость и единство народа, Основной закон стал источником всех наших достижений. Почитать его – священный долг каждого гражданина Казахстана.

Как отметил Президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев, народ, уважающий закон, всегда живёт в согласии и процветании. В последние годы по инициативе Главы государства в стране проводятся масштабные реформы, направленные на укрепление принципов законности и правопорядка.

Верю, что, опираясь на ценности, закреплённые в Конституции, наш народ будет и дальше достигать новых вершин на пути построения Справедливого Казахстана. Поздравляю всех с праздником и желаю каждому дому радости, счастья и благополучия! Пусть наше небо всегда будет мирным, а независимый Казахстан процветает вечно!" – говорится в поздравлении.