Маулен Ашимбаев встретился с новым послом Китая в РК

Сенат
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Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинем по случаю начала его дипломатической миссии в РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Как подчеркнул спикер Сената, отношения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентного уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. Маулен Ашимбаев также отметил символичность совпадения начала дипломатической миссии посла Хань Чуньлиня с новым «золотым веком» двустороннего сотрудничества, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении многоплановых отношений. Ключевую роль в укреплении казахско-китайских связей, как было отмечено, оказывают дружественные отношения глав двух государств, благодаря чему на сегодняшний день достигнуты важные соглашения.

«Тесный и доверительный диалог между главами двух стран играет важнейшую роль в укреплении стратегического партнерства. В результате регулярных встреч на высшем уровне и взаимных визитов достигнуты важные соглашения и подписан ряд перспективных двусторонних документов. Благодаря такой динамике двусторонние отношения между Казахстаном и Китаем вступили в новую «золотую эру» развития. Наша ключевая задача – способствовать эффективной реализации всех договоренностей, достигнутых на уровне глав государств», – сказал спикер Сената.

В ходе встречи стороны отметили схожесть позиций Казахстана и Китая по многим вопросам глобальной и региональной повестки. Поэтому особое внимание было уделено совместным инициативам по глобальному развитию и обеспечению всеобщей безопасности и мира, в том числе в рамках взаимодействия в межпарламентских, международных и региональных организациях, таких как ООН, ШОС, СВМДА.

Вместе с тем, спикер Сената проинформировал Хань Чуньлиня о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Спикер подробно остановился на инициативах главы государства, направленных на развитие регионов и диверсификацию национальной экономики, отметив стратегический характер проводимых реформ.

В свою очередь посол поблагодарил казахстанскую строну за активное взаимодействие и высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования, а также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

#Сенат #Китай #Ашимбаев #посол

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