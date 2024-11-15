Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов

Поединок состоится сегодня в ночь, с 15 на 16 ноября, в Арлингтоне, штат Техас

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Состоялась финальная дуэль взглядов перед боем между легендой бокса 58-летним Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

На взвешивании Тайсон оказался тяжелее Пола, который до этого вообще никогда не выступал в лимите тяжелого веса. Разница составила полкилограмма.

После взвешивания соперники сошлись в дуэли взглядов и там, Тайсон ударил Пола по лицу.

«Разговоры окончены», - сказал Майк вскоре после этого и удалился.

Пол был явно на взводе: «Он ударил как су*ка! Теперь это личное! Теперь это личное! Он должен умере-е-еть!!!»