В Мажилисе требуют принять ряд мер по защите прав горняков

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Депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса зачитал депутат Арман Калыков. Депутат отметил, что трагедия на шахте имени Костенко потрясла весь казахстанский народ и это произошло спустя всего лишь 2 месяца после аварии на шахте «Казахстанская».

«Очевидно, что такие несчастные случаи – следствие безответственного отношения к своим работникам. Все эти несчастные случаи показывают, что компания все эти годы зарабатывала, по сути, на крови казахстанских горняков. Потому что «Арселор Миттал» экономил практически на всем. Только по официальным данным последние четыре года эта компания зарабатывала более 200 миллиардов тенге в год, большую часть из которых она вывела за рубеж. Несмотря на увещевания, попытки договориться об инвестициях в промышленную безопасность, расширение добычи угля, модернизацию всех производств, компания не пошла навстречу. Как итог, мы только за этот год имеем две аварии, а за все время присутствия компании в стране – сотни погибших казахстанцев. И тысячи тех, кто потерял здоровье и остался инвалидом. В нынешней ситуации президент принял единственно верное решение – прекратить сотрудничество с «АрселорМиттал»», - сказал депутат.

Депутаты считают безосновательными страхи о том, что с уходом инвестора предприятия остановят свою работу.

«Это не так. Как работник угольной промышленности с 30-летним стажем хочу успокоить карагандинцев. За эти годы у нас выросло достаточное количество социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами. После данной трагедии иного быть не может. Мы считаем, что у нас достаточно своих профессиональных кадров, чтобы самостоятельно развивать данное предприятия», - отметил Калыков.

По мнению мажилисменов, необходимо усиление государственного контроля в лице инспекции по промышленной безопасности и инспекции по труду.

«Как вы знаете, безопасность казахстанцев, защита их трудовых прав остаются на заднем плане. Сегодня в стране насчитывается всего лишь 260 госинспекторов по промышленной безопасности. Этого явно недостаточно. Правительству надо подумать над усилением контрольных функций по обеспечению безопасности рабочих на производстве. Кроме того, пришло время снять мораторий на проверки крупных промышленных предприятий по стране. Мы продолжаем вести работу по снижению пенсионного возраста для всех, кто занят на опасных и вредных производствах. Президент лично в послании народу Казахстана уже обозначил важность решения данного вопроса», - сказал депутат.

Также по его словам, важно придать особый статус Институту профессиональных заболеваний и гигиены труда. Депутаты пообещали, что никогда не забудут имена всех погибших шахтеров.