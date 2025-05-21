Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов

Мажилис,Транспорт
46
Дана Аменова
корреспондент

Елнур Бейсенбаев считает, что на карманы водителей наложено дополнительное бремя, а ряд норм постановления противоречит Конституции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем депутатском запросе Елнур Бейсенбаев напомнил о том, что 7 апреля 2025 года страховая премия по регионам необоснованно резко выросла, сообщает Kazpravda.kz

«Например, по сравнению с 2023 годом, первоначальный страховой тариф в регионах вырос в два раза и составил приблизительно 78 тысяч тенге, тогда как в Астане он вырос в три раза и достиг 112 000 тенге. Таким образом, столичный житель, впервые зарегистрировавший свой автомобиль, теперь заплатит не 36 тысяч, а 112 тысяч тенге, алматинцы - минимум 78 тысяч тенге, а жители других регионов приобретут страховой полис примерно за 40 тысяч тенге», – говорит он.

Также мажилисмен обратил внимание на неравенство между гражданами по страховому коэффициенту.

«Если гражданин Казахстана впервые оформляет страховку, то применяется класс А (коэффициент 1,8), а для иностранного гражданина сразу применяется самый высокий класс – 13-й (коэффициент 0,5). В результате, молодой водитель нашей страны заплатит 80 000 тенге, а иностранному гражданину сразу предоставляется 50-процентная скидка. Разница как между небом и землей! Это грубо нарушает закрепленный в нашей Конституции принцип «равенства перед законом», – отметил он.

По его мнению, существует риск возникновения региональной дискриминации. Так, если водитель попал в ДТП за пределами региона, где было зарегистрировано транспортное средство, то «бонус-малус» будет понижен на один класс. Это ограничивает конституционное право этих граждан на свободное передвижение по территории республики (статья 21 Конституции)

Кроме того, водители мотоциклов, скутеров и мопедов рассматриваются в одной категории наравне с владельцами автомобилей. Если в 2023 году водитель скутера платил 7 тысяч тенге, то с 7 апреля 2025 года эта сумма выросла примерно до 50 тысяч тенге.

«Само собой разумеется, что подобная ситуация значительно ударит по карману молодежи и низкодоходных граждан, работающих курьерами. Теперь существует риск, что молодые люди вообще не смогут позволить себе оплатить страховой тариф, размер которого сопоставим со стоимостью самого скутера», – считает спикер.

Также он добавил, что решение по новому тарифообразованию в сфере гражданско-правовой ответственности автовладельцев принималось без учета мнений шести миллионов водителей, то есть избирателей. Это наводит на мысль о лоббировании интересов страховых компаний.

В итоге, было предложено отменить постановление АРРФР № 87, рассмотреть альтернативный законопроект, разработанный фракцией Amanat, который предлагает фиксировать страховые тарифы на уровне закона, а не ведомственных актов, и провести открытые обсуждения с участием водителей и перевозчиков.

#мажилис #депзапрос #Елнур Бейсенбаев #автостраховка

Популярное

Все
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
День работников культуры и искусства: творческие коллективы Нацгвардии МВД РК
Лекарств нет, но вы держитесь!
Неумение родителей ладить с детьми может привести к печальным последствиям
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
В Нацгвардии стартует весенняя призывная кампания 2025 года
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнергетики
Фотоловушка для снежного барса
Стреляли, подтягивались, пели...
Интеллект искусственный, а душа – живая
Девушки взяли бронзу
В этом году произошел рост товарооборота с Венгрией на 37%
ИИ на страже психологического благополучия
Святая к музыке любовь
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
Главное – не наказать агрессора, а предотвратить трагедию
Счастье с доставкой на дом
Как регион борется с дефицитом врачей
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Бесценное богатство из отходов
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Если вы подверглись цифровой атаке...
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Химия угля: новое дыхание индустрии
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Союзнические отношения Казахстана и Кыргызской Республики р…
Казахстан и Туркменистан будут поощрять взаимные инвестиции
Дополнительные поезда и авиарейсы по доступным ценам запуст…
Почти 900 млрд тенге составил общий объем установленных нар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]