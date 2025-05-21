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В своем депутатском запросе Елнур Бейсенбаев напомнил о том, что 7 апреля 2025 года страховая премия по регионам необоснованно резко выросла, сообщает Kazpravda.kz

«Например, по сравнению с 2023 годом, первоначальный страховой тариф в регионах вырос в два раза и составил приблизительно 78 тысяч тенге, тогда как в Астане он вырос в три раза и достиг 112 000 тенге. Таким образом, столичный житель, впервые зарегистрировавший свой автомобиль, теперь заплатит не 36 тысяч, а 112 тысяч тенге, алматинцы - минимум 78 тысяч тенге, а жители других регионов приобретут страховой полис примерно за 40 тысяч тенге», – говорит он.

Также мажилисмен обратил внимание на неравенство между гражданами по страховому коэффициенту.

«Если гражданин Казахстана впервые оформляет страховку, то применяется класс А (коэффициент 1,8), а для иностранного гражданина сразу применяется самый высокий класс – 13-й (коэффициент 0,5). В результате, молодой водитель нашей страны заплатит 80 000 тенге, а иностранному гражданину сразу предоставляется 50-процентная скидка. Разница как между небом и землей! Это грубо нарушает закрепленный в нашей Конституции принцип «равенства перед законом», – отметил он.

По его мнению, существует риск возникновения региональной дискриминации. Так, если водитель попал в ДТП за пределами региона, где было зарегистрировано транспортное средство, то «бонус-малус» будет понижен на один класс. Это ограничивает конституционное право этих граждан на свободное передвижение по территории республики (статья 21 Конституции)

Кроме того, водители мотоциклов, скутеров и мопедов рассматриваются в одной категории наравне с владельцами автомобилей. Если в 2023 году водитель скутера платил 7 тысяч тенге, то с 7 апреля 2025 года эта сумма выросла примерно до 50 тысяч тенге.

«Само собой разумеется, что подобная ситуация значительно ударит по карману молодежи и низкодоходных граждан, работающих курьерами. Теперь существует риск, что молодые люди вообще не смогут позволить себе оплатить страховой тариф, размер которого сопоставим со стоимостью самого скутера», – считает спикер.

Также он добавил, что решение по новому тарифообразованию в сфере гражданско-правовой ответственности автовладельцев принималось без учета мнений шести миллионов водителей, то есть избирателей. Это наводит на мысль о лоббировании интересов страховых компаний.

В итоге, было предложено отменить постановление АРРФР № 87, рассмотреть альтернативный законопроект, разработанный фракцией Amanat, который предлагает фиксировать страховые тарифы на уровне закона, а не ведомственных актов, и провести открытые обсуждения с участием водителей и перевозчиков.