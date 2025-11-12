Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На своей странице в Facebook парламентарий выразил обеспокоенность участившимися случаями нарушений, связанных с деятельностью НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан» в городе Шымкент, сообщает Kazpravda.kz

«За последние месяцы в Шымкентском филиале госкорпорации выявлено несколько фактов нарушений, связанных с системой «Правительство для граждан», которые вызвали большой резонанс в обществе. Один из таких фактов связан с кражей социальных выплат, второй - с незаконной выдачей водительских удостоверений, третий - с оформлением ЭЦП на иностранного гражданина», - написал депутат Мажилиса.

В качестве примера он привел установленные прокуратурой Шымкента факты незаконного назначения социальных выплат, когда местная жительница с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятия.

Далее она незаконно оформляла социальные выплаты на беременных женщин и тратила установленные средства на собственные нужды. В результате ее противоправных действий государству был причинен ущерб в размере 217 млн тенге.

«Такой инцидент не случаен. Ведь процесс выдачи и проверки ЭЦП осуществляется именно через систему «Правительство для граждан». То есть, мошенничество такого масштаба свидетельствует о сбое в работе механизма внутреннего контроля госкорпорации», - сказал Болатбек Алиев.

О другом факте нарушения в работе Шымкентского филиала госкорпорации рассказал депутат Мажилиса. Так, несколько месяцев назад было возбуждено громкое уголовное дело по факту незаконной продажи водительских удостоверений. По информации городского департамента АФМ более 500 человек получили права без сдачи практического экзамена.

Стоимость подобной «услуги» варьировалась от 150 до 400 тысяч тенге, а общий доход преступной группы превысил 150 миллионов тенге.

«Подобные ситуации имеют место в рамках одной системы. В одном филиале происходит хищение социальных выплат через ЭЦП, там же водительские удостоверения «продаются» за определенную плату. Таким образом, проблема не в отдельных сотрудниках, а в слабости системы контроля и управления», - подчеркнул мажилисмен.

Депутат Мажилиса задается вопросом - а чем вообще занимается руководство Шымкентского филиала или ситуация давно уже вышла из-под контроля? По его мнению, если ЭЦП используются не от имени владельца, воруются социальные выплаты и продаются водительские удостоверения – это уже не личный недостаток, а системный управленческий кризис.

«Если «Правительство для граждан» хочет оправдать доверие народа, то принцип контроля и безопасности должен стать реальным механизмом, а не формальным. Проблема сейчас не в системе, а в профессионализме и способностях людей, которые управляют этой системой», - отметил Болатбек Алиев.

По всем этим фактам парламентарий намерен направить в правительство свой депутатский запрос с целью всестороннего рассмотрения выявленных систематических нарушений в работе Шымкентского филиала НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан» и принятия дальнейших мер.