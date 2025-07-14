Депутат Мажилиса, председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев в ходе рабочей поездки в Айыртауский район Северо-Казахстанской области ознакомился с ходом уборочной кампании и текущим состоянием сельскохозяйственных структур региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Серик Егизбаев встретился с коллективом ТОО «Саумалколь Агро», расположенного в селе Каменный Брод, и рассказал о механизмах государственной поддержки и льготной кредитной политике.

«Основная причина нашего приезда в село – оценка ситуации после весенне-полевых работ. Впереди нас ждёт сезон уборки урожая. Сегодня в этом хозяйстве начнётся кампания по уборке озимой ржи. В целом мы видим, что ситуация на предприятии неплохая. Рабочие вовремя получают зарплату, решается вопрос с кормами», – поделился депутат.

Вспоминая сложный период 2023 года, мажилисмен отметил, что в те годы фермеры были вынуждены брать кредиты в банках второго уровня под 22%. Он подчеркнул, что благодаря реализации инициатив Президента по поддержке сельского хозяйства эта ситуация в корне изменилась. Сегодня сельхозтоваропроизводители могут получать кредиты под 5%, существенно упрощены условия предоставления гарантий. Кроме того, Серик Егизбаев обратил внимание на то, что депутаты Мажилиса в рамках нового Налогового кодекса добились изменения налога на добавленную стоимость для фермеров по принципу 16/80.

Депутат сообщил, что за это время объём финансирования агропромышленного комплекса увеличился в пять раз – со 140 млрд тенге до 700 млрд тенге. По его мнению, это ощутимый результат системной работы Парламента и Правительства по реализации реформ Главы государства.

В ходе рабочей поездки Серик Егизбаев осмотрел поля, ознакомился с ходом полевых работ, выслушал мнения и пожелания работников. Все они будут учтены в работе Комитета Мажилиса по аграрным вопросам в новой сессии.