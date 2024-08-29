Мажилисмена Аскара Садыкова лишили депутатского мандата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центризбирком сообщил об утрате Аскаром Садыковым полномочий депутата Мажилиса, передает Kazpravda.kz

В официальном заявлении ЦИК РК говорится, что постановлением национального совета партии, датированным 1 июля 2024 года, он утратил свои полномочия как депутат Мажилиса.

Председатель партии «Ақ жол» Азат Перуашев в своем Telegram-канале отметил, что основанием для такого решения стало совершение действий, недопустимых для статуса депутата.

Этот факт был самостоятельно выявлен партийными органами и рассмотрен на пленуме ДПК, который исключил Садыкова из партии, что и влечёт лишение депутатского мандата.