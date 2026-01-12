Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов и Мурат Ергешбаев в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомились с работой отечественного сервиса «Эко такси», а также проинспектировали ход реконструкции Президентского парка, сообщает Kazpravda.kz

Фото: партия AMANAT

Проект «Эко такси» был запущен в 2024 году в рамках общенациональной экологической инициативы Главы государства «Таза Қазақстан». Главная цель отечественного сервиса – создание благоприятных условий для водителей. Здесь каждый водитель платит фиксированные 60 тенге за рейс, а вся остальная сумма заказа поступает ему напрямую. Через координирующие организации выплачиваются заработная плата и социальные отчисления, водители ежедневно проходят медицинский осмотр, а сама деятельность сервиса находится под строгим контролем госорганов.

Депутат Мажилиса Мурат Абенов отметил, что в парламенте сейчас активно обсуждается деятельность иностранных агрегаторов, условия труда в которых зачастую несправедливы.

– Комиссия доходит до 25 процентов, водители не проходят обязательный медицинский осмотр, не получают социальных и пенсионных отчислений, не застрахованы. Контроль отсутствует, а доходы уходят за границу. Это серьезная проблема, – подчеркнул депутат.

Также в рамках поездки депутаты ознакомились с ходом реконструкции Президентского парка в Кызылорде. После обновления он станет многофункциональной зоной отдыха. Проект включает строительство детского лагеря на 300 мест, ботанического сада, аллей с фонтанами, амфитеатра, спортивных и детских площадок, workout-зон, фудкорта, велодорожек и каскадных каналов.

По словам мажилисменов, за последние два года в регионе построено более 200 социальных объектов, еще около ста в настоящее время находятся на стадии реконструкции.