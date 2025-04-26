Мажилисмены высадили 100 деревьев в Астане

Мажилис,Таза Казахстан
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Депутаты Мажилиса и сотрудники аппарата Палаты приняли участие в общегородском субботнике. Мероприятие организовано акиматом столицы в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», передает Kazpravda.kz

Фото: Ж.Жумабекова, Т.Таныбаева

Мажилисмены внесли вклад в озеленение территории в одном из столичных парков. В ходе общегородского субботника депутаты высадили здесь саженцы сосны. Подобные мероприятия стали уже традиционными.

«Таза Қазақстан» – это масштабная экологическая инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которая стала настоящим общестрановым движением. Её суть заключается не просто в очистке территорий, а в культивировании чистоты, экологичности как образа жизни общества. Акцию поддержали во всех регионах страны, к ней присоединяются молодежь, старшее поколение, общественники, сотрудники организаций и предприятий. Сегодня и мы с депутатами также внесли свой вклад, высадив деревья в нашей прекрасной столице», – отметил Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Проект «Таза Қазақстан» был запущен Президентом год назад. В Астане кампания проходит под названием «Жасыл аймақ» и направлена на озеленение города.

#мажилис #субботник #Таза Қазақстан

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