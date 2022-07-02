Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома

Мажит Шарипов с 4 июля 2022 года по собственному желанию покидает пост председателя правления АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» – члена Совета директоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Исполнять обязанности председателя правления на период подбора советом директоров компании кандидатуры на данную должность будет Муканов Ержан Жанабилович, в настоящее время занимающий пост главного директора по производству Казатомпрома.

«За семилетний период работы в компании г-н Шарипов, обладающий обширным профессиональным опытом в атомной отрасли, продемонстрировал сильные лидерские качества и неизменную приверженность стратегии компании, ориентированной на создание долгосрочной ценности, — сказал Нил Лонгфеллоу, председатель совета директоров Казатомпрома. – За прошедший год в качестве председателя правления компании опыт г-на Шарипова в ядерно-топливном цикле сыграл ключевую роль в успешном вводе в эксплуатацию и запуске промышленного производства «Ульба-ТВС», нового завода Казатомпрома, поставляющего тепловыделяющие сборки в Китай. Также под руководством г-на Шарипова на международной площадке МФЦА был запущен первый в регионе урановый фонд».

«Для меня было большой честью руководить компанией, являющейся лидером в такой стратегически важной сфере, как атомная отрасль, – сказал Шарипов. – Я уверен, что у атомной отрасли большое будущее, и компания будет и дальше развиваться в интересах страны и всех ее стейкхолдеров. В преддверии 25-летнего юбилея Казатомпрома хочу выразить огромную благодарность каждому работнику многотысячного коллектива компании за упорный труд и преданность делу. Я также хочу поблагодарить руководящий состав компании, с которым я имел честь работать, и совет директоров за их постоянную поддержку».