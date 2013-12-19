Мечта транспортников

Современный комплекс для легковых, грузовых машин и спецтехники компании ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживание скважин» – единственная в Казахстане база, где можно найти все и сразу: от мегасовременной мойки до цехов диагностики и ремонта автотранспортных средств. База может одновременно вмещать до 250 машин. Такой объект АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» построило в рамках программы модернизации предприятия.

Новая производственная база занимает довольно приличную площадь. На ней разместили несколько цехов для ремонта и диагностики легкового и грузового транспорта. Здесь же расположили автоматическую бесконтактную мойку, которая доводит до блеска абсолютно любой автомобиль за считаные минуты. Автомоек в такой комплектации во всем мире всего три. С помощью компьютера аппарат может определить степень загрязнения, контро­лировать струю воды, сушить и полировать. Участия человека, кроме того что он должен управлять компьютером, здесь не требуется.

Все это оборудование соответствует мировым стандартам. Для того чтобы работать на такой аппаратуре, рабочие прошли специальные курсы в нескольких регионах Казахстана.

– Наши сотрудники подготовлены на 100% для работы на подобной технике. Более того, радует, что она значительно облегчает труд рабочих, – утверждает начальник цеха Бердихан Арешов.

Рабочим, которые трудятся на новейшем аппарате, определяющим геометрию колес, тоже не приходится «напрягаться». Автомобиль загоняют на определенное место, а компьютер уже сам определяет, где произошла поломка и как ее устранить.

– Это новейшая германская модель делает диагностику углов установки колес, известную в обиходе как «развал-схождение». По бокам мы выставляем так называемые мишени, и на компьютере видим результат. Если загорится красный свет – значит есть отклонения, – рассказывает слесарь Суймагамбет Молдаев.

Теплые гаражи, оборудованные системой газового отопления, разместились на площади почти в 3 тыс. кв. м. А на крытой автостоянке в любое время года может находиться больше 200 единиц спецтехники. Это особенно важно зимой. На месторождении Каражанбас, в отличие от Актау, зимы очень суровые, потому здесь предусмотрена электрическая система подогрева двигателей.

Есть на базе и склады для хранения запчастей, реагентов и топлива. Для заправки автомашин бензином и дизельным топливом здесь предусмотрен запас объемом более 300 тонн горючего.

– Такая база будет очень востребована. Считаем, что необходимо построить подобный комплекс вблизи месторождения «ОзенМунайГаз». АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» всегда добивается рекордных показателей в своей деятельности и готовит плацдарм для будущих побед. Инвестируя средства в модернизацию производства, компания заботится не только о своем имени на мировом рынке, но и о своих рабочих, облегчая им труд, – отмечает аким Мангыстауской области Алик Айдарбаев.

Мощности производственной базы позволяют ремонтировать транспортные средства других предприятий региона, именно они станут ее главными клиентами. На открытии базы уже даже заключили несколько договоров. Ожидается, что этот комплекс значительно сократит затраты на прохождение ежегодной и ежеквартальной диагностики всей техники компании.

А буквально на днях уменьшенная копия базы открыта и на месторождении Каламкас.

Ольга ЗОЛОТЫХ