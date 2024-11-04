Медиков наказали за нарушение прав онкопациентов в Акмолинской области

Более 100 человек не могли получить направление на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры провели анализ относительно защиты прав граждан с ограниченными возможностями. Они выявили нарушение прав 109 онкопациентов в виде ненаправления их на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области

Например, один из жителей Кокшетау состоял на учете у онколога с 2022 года. При этом лечащим врачом не инициирован вопрос по установлению инвалидности, степени утраты трудоспособности и определения необходимых мер социальной защиты пациенту.

«По акту надзора руководители медицинских организаций привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, ведется работа по определению степени инвалидности онкобольным гражданам», – резюмировали в надзорном органе.

Напомним, в Казахстане по сведениям региональных дерматовенерологических служб, официально зарегистрированы 6 925 больных с диагнозом «псориаз».