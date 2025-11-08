XVII Международный конгресс Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины стал крупнейшим событием Цент­ральной Азии, посвященным вопросам мужского и женского бесплодия, применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), ведению беременности, а также правовым и этическим аспектам этой сферы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В нем принимают участие более тысячи специалистов из 25 стран, что подтверждает высокий международный статус форума и значимость Казахстана как научного и медицинского центра региона. Мероприятие приурочено к 30-летию открытия первой клиники экстракорпорального оплодотво­рения в Казахстане, ставшего поворотным моментом в истории отечественного здравоохранения.

В приветственном обращении заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева к участникам конгресса подчеркнута значимость развития репродуктивной медицины для улучшения демогра­фической ситуации в стране и укрепления института семьи.

«По поручению Главы государства с 2021 года успешно реализуется программа «Аңсаған сәби», в рамках которой за пять лет родились более 11 тысяч детей. Это заслуга высокопрофессиональных отечественных ученых и врачей, а также результат плодотворного международного сотрудничества», – говорится в приветственном адресе к участникам мероприя­тия, которое зачитал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Как отметил президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик НАН РК при Президенте РК, профессор Вячеслав Локшин, конгресс стал площадкой для обмена знаниями, идеями и опытом специалистов из разных стран, объединенных одной целью – заботой о здоровье семьи и будущем поколений. Он напомнил, что работа британских ученых Роберта Эдвардса и Патрика Стептоу стала прорывом XX века. В 1978 году родился первый ребенок после экстракорпорального оплодотворения. Это открытие поставило ВРТ в ряд величайших достижений века наряду с созданием инсулина и открытием структуры ДНК.

История отечественного ЭКО началась в 1995 году, когда была открыта первая лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий. Сегодня в стране работают 32 клиники ВРТ, ежегодно выполняющие около 18 тыс. циклов ЭКО. Рост отрас­ли впечатляет: за 20 лет число клиник увеличилось в восемь раз, а эффективность лечения достигла 42%. Все они частные, и здоровая конкуренция является одним из важных факторов развития этой сферы.

За три десятилетия в Казахстане благодаря ВРТ родились около 45 тыс. детей – это почти 1,5% всех родов в стране. Сегодня клиники ВРТ Казахстана признаны лидерами в сфере медицинского туризма: сюда приезжают пациенты более чем из 30 стран мира. Привлекает не только высокий уровень медицинской помощи, но и прогрессивное законодательство, разрешающее применение всех современных методов ВРТ, включая донорство яйцеклеток и суррогатное материнство.

Одним из пионеров этого направления стала акушер-гинеколог Тамара Джусубалиева, посвятившая себя исследованию проблем бесплодия. Она вспоминает, что в 1990-е годы приходилось преодолевать скепсис и финансовые трудности, доказывая необходимость внедрения ЭКО.

– Многие тогда считали, что рождение ребенка – удел только высших сил, но я была уверена: медицина должна помогать тем, кто мечтает о материнстве, – поделилась она своими воспоминаниями.

Вячеслав Локшин отметил, что Казахстанская ассоциация репродуктивной медицины стала цент­ром научного и образовательного развития: подготовлены десятки магистров и докторов PhD, разработаны клинические протоколы, а журнал «Репродуктивная медицина. Центральная Азия» стал первым медицинским изданием Казахстана, вошедшим в базу данных Scopus.

По словам профессора, современные вызовы требуют новых решений. Среди приоритетов – развитие репродуктивной генетики, внедрение искусственного интеллекта, программы сохранения фертильности у онкопациентов и женщин старшего возраста. Не менее важна и этическая сторона: поиск баланса между бизнесом и наукой, ответственное использование технологий, честный диалог с пациентами. Врачи подчеркивают необходимость профилактики бесплодия, раннего планирования семьи и сохранения здоровья женщины.