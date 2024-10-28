Мелания Трамп произвела фурор, выступив на предвыборном митинге мужа в Нью-Йорке

Фото: nypost.com

Бывшая первая леди США удивила общественность, появившись на сцене во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Нью-Йорке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на New York Post

Это стало настоящей сенсацией, поскольку до этого момента Мелания практически не участвовала в публичных мероприятиях в рамках кампании мужа.

«До этого момента Мелания Трамп лишь изредка посещала частные мероприятия и оставалась в тени предвыборной гонки. Даже после покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании она ограничилась заявлением и не выступила с речью на митинге в Милуоки, чем удивила многих политических обозревателей. Поэтому ее выход в Нью-Йорке вызвал бурные аплодисменты и оживление среди собравшихся», – пишет издание.

Во время своего выступления Мелания открыто высказалась о трудностях, с которыми столкнулся Нью-Йорк за последние годы, раскритиковав ухудшение качества жизни в городе. Она подчеркнула, что Дональд Трамп способен вернуть былое величие как Нью-Йорку, так и всей стране.

«Дональд вернет Америке ее силу, уверенность и стабильность», – заявила она под громкие овации, выступив в роли хедлайнера мероприятия.

Дональд Трамп вышел на сцену под аплодисменты и крики толпы, обнял свою жену и поцеловал ее в щеку, что вызвало еще больше энтузиазма у зрителей.

«Рад, что к нам присоединилась моя красавица-жена», – заявил Трамп.

Появление Мелании стало важным моментом в предвыборной кампании Дональда Трампа.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября, и напряжение между главными кандидатами растет. Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, а Трамп – фаворит республиканцев, который надеется вернуться в Белый дом.