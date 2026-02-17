По словам Премьера, для достижения планов по диверсификации и росту экономики нужны практические меры по расширению производственных мощностей и углублению переработки в несырьевых отраслях

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели дальнейшие меры по диверсификации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Одной из ближайших задач, поставленных Главой государства перед Правительством, стоит обеспечение роста за счет повышения производительности и технологического обновления. Это позволит переориентировать экономическую политику на конечный результат – увеличить доходы граждан и укрепить экономический суверенитет. Важную роль в этом процессе играет диверсификация и активное развитие перерабатывающих отраслей», — отметил Олжас Бектенов.

Глава государства на расширенном заседании Правительства подчеркнул необходимость формирования современного промышленного каркаса и развития обрабатывающей промышленности.

В структуре ВВП страны доля обрабатывающей промышленности уже превышает добывающий сектор. В текущем году прирост объема производства обрабатывающей промышленности увеличился на 4,4%. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года (в январе 2025 года – 3,7%).

Премьер-министр подчеркнул, что эту динамику необходимо не только сохранить, но и наращивать. Создание новых кластеров позволит перераспределить производство с низкого передела на более высокий. Для достижения планов по диверсификации и росту экономики нужны практические меры по расширению производственных мощностей и углублению переработки в несырьевых отраслях.

В этой связи Олжас Бектенов поручил ответственным госорганам определить наиболее перспективные ниши в отраслях и реализовать в них высокопроизводительные и экспортоориентированные инвестиционные проекты. Это обеспечит повышение устойчивости экономики к внешним шокам, рост экспортного потенциала, создание новых рабочих мест и формирование современной индустриальной базы, соответствующей долгосрочным национальным интересам.

Премьер-министр в рамках исполнения поставленных Главой государства задач подчеркнул необходимость принятия всех мер по поддержке реального производства, привлечению инвесторов и внедрению передовых цифровых технологий. Министерству промышленности поручено изменить структуру обрабатывающей промышленности.

Отмечено, что по ряду направлений по-прежнему сохраняется большая доля продукции низкого передела – это означает, что основная добавленная стоимость формируется вне экономики Казахстана.

Премьер-министр поручил обеспечить устойчивый переход к выпуску более сложной и технологичной продукции. Речь идет о развитии производства комплектующих, повышении уровня локализации, внедрении современных технологий, автоматизации производств и росте производительности труда.

Кроме того, Министерствам промышленности, энергетики, сельского хозяйства, национальной экономики и холдингу «Байтерек» дано поручение в месячный срок представить конкретный перечень новых промышленных проектов в сфере переработки, которые обеспечат создание продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом.

При этом каждый вводимый проект должен рассматриваться не изолированно, а с точки зрения его мультипликативного эффекта на экономику. Отраслевые госорганы и акиматы должны обеспечивать перспективные инвестпроекты соответствующей инфраструктурой, ресурсами, мерами господдержки.

В сфере цифровизации компании Kazakh Invest совместно с госорганами, акиматами, Фондом «Самрук-Қазына» и НИХ «Байтерек» поручено до 1 апреля т.г. сформировать актуальный пул проектов в Национальной цифровой инвестиционной платформе, обеспечив полноту и достоверность информации. Это позволит принимать оперативные решения при оказании мер поддержки действующим проектам.

«На расширенном заседании Правительства Глава государства справедливо отметил, что в стране недостаточный уровень переработки продукции нефтегазохимии. Отрасль должна рассматриваться как основа для развития новых направлений в обрабатывающей промышленности. Министерствам энергетики, промышленности совместно с Фондом «Самрук-Қазына» необходимо обеспечить прозрачные и стабильные условия поставки доступного полимерного сырья на внутренний рынок для последующей переработки отечественными компаниями. Министерству промышленности – представить конкретный пул проектов по дальнейшей переработке полимерной продукции», — поручил Олжас Бектенов.

Подчеркнуто, что традиционно строительная отрасль вносит значительный вклад в развитие промышленности, но на сегодня при строительстве объектов, особенно с частным финансированием, остается высоким уровень применения импортных стройматериалов. Министерству промышленности совместно с акиматами регионов следует обеспечить постоянный мониторинг доли отечественных материалов при строительстве крупных объектов, включая финансируемые за счет частных инвестиций.

По сфере АПК в структуре экспорта агропродукции преобладает сырье в виде зерна и мяса. Данная проблема неоднократно отмечалась Главой государства. Олжас Бектенов подчеркнул, что необходимо сконцентрироваться на производстве продукции глубокой переработки. В Казахстане такие проекты уже есть и они показывают высокую рентабельность. Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами и холдингом «Байтерек» расширить инструменты поддержки бизнеса по выпуску продукции высокого передела.

Министерствам финансов и сельского хозяйства необходимо решить вопрос увеличения срока кредитования оборотных средств до двух лет. Отмечено, что доля переработки сельхозпродукции должна быть доведена в текущем году до 70%.

В целом, указанные меры будут способствовать снижению зависимости от экспорта сырья, а новые точки роста послужат базой для долгосрочного устойчивого развития экономики, отметили в Кабмине.