В рамках реализации Концепции «Закон и Порядок», а также проекта Международной организации по миграции «Совершение законодательства о противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» в Астане организовали национальный диалог, на котором обсудили актуальные вопросы по этой теме, сообщает Kazpravda.kz

Фото автора

По словам депутата Мажилиса, члена Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Марата Башимова, в прошлом году в Казахстане был принят Закон «О противодействии торговле людьми», который устанавливает организационно-правовые основы борьбы с этим преступлением, а также меры по защите и поддержке его жертв.

- Сегодня мы обсудим результаты той работы, которая была проведена профильными ведомствами, представителями НПО после принятия Закона «О противодействии торговле людьми». Благодаря этому документу мы начали открыто говорить о проблеме. Раньше факты, связанные с торговлей людьми, трудовой эксплуатацией, продажей органов и другие носили латентный характер, - сказал Марат Башимов.

После вступления упомянутого документа в законную силу, созданы целостный подход и эффективная система взаимодействия между уполномоченными органами.

- Закон учитывает ключевые права жертв торговли людьми, закрепленные статьей 6 Палермского протокола, ратифицированного Казахстаном в 2008 году (предоставление крова, юридической, медицинской, психологической и материальной помощи, возможности трудоустройства и образования, обеспечение физической безопасности жертв торговли людьми, получение компенсации за причиненный вред). Благодаря закону обеспечивается всесторонняя помощь жертвам, поскольку без эффективной правовой, социальной и психологической поддержки невозможно говорить о справедливости в полном смысле слова, - отметил в приветственной речи Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев, подчеркнув, что Офис Омбудсмена всегда открыт к сотрудничеству и готов к продвижению инициатив, направленных на защиту прав человека.

По информации начальника управления Службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК Адилета Токтамысова, ужесточена уголовная ответственность по 8 статьям и срок наказания по ним составляет до 18 лет лишения свободы. Сюда входят преступления, связанные с похищением людей для эксплуатации, торговлей органами, вовлечением людей, в том числе несовершеннолетних, в проституцию и так далее.

- Благодаря внесенным изменениям, дела по упомянутым преступлениям нельзя прекратить, даже если жертва захочет простить преступника. Закон не допускает примирение сторон. Кроме того, расширена ответственность за содействие сутенерами и вербовщикам за рекламу проституции. В последние годы отмечается рост регистрации преступлений. Особо тревожит, когда преступники вовлекают женщин и детей из уязвимых слоев общества. Например, в Алматы в 2024 году задержали группу, которая занималась продажей новорожденных. Трое преступников уже получили сроки до 14 лет лишения свободы. Расследования таких преступлений очень сложны, трудно собрать доказательства. Поэтому Генеральная прокуратура разработала методические рекомендации для следователей, - добавил представитель Генпрокуратуры.

Согласно озвученным во время встречи данным, в Казахстане зарегистрировано 141 уголовное дело по таким фактам как: похищение человека с целью эксплуатации, торговля органами, вовлечение занятием проституцией, создание притонов и сводничество, организация ОПГ и так далее. Из 141 дела 33 связано с торговлей людьми. При этом, в 19 случаях правонарушения касались несовершеннолетних.

Добавим, что диалог организован Мажилисом совместно с Международной организацией по миграции - Агентством ООН по миграции в Республике Казахстан.