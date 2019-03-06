Мешала устраивать личную жизнь: житель Костанайской области убил свою мать
Житель поселка Бурли Карабалыкского района подозревается в убийстве своей матери. Об этом сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Костанайской области Андрей Григоревский, передает Alau.kz.
"Погибла 62-летняя женщина. В ходе следствия подозреваемый сказал, что его мать мешала ему устраивать личную жизнь, у него были какие-то обиды", — сообщил Андрей Григоревский.
Подозреваемый и погибшая находились в состоянии алкогольного опьянения.