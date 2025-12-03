В Алматы уже несколько лет работают Центры активного долголетия - пространства, где люди старшего возраста находят общение, творчество, поддержку и новые смыслы

Эти центры стали не просто социальными объектами - они превратились в настоящие точки притяжения, куда пенсионеры приходят с удовольствием.

Здесь проходят занятия йоги, АЙКУНЕ, ЛФК, скандинавской ходьбы, уроки танцев, вокала, ИЗО, декоративно-прикладного творчества, IT-грамотности, изучения английского и казахского языков. Работают врачи-геронтологи, психологи-кенезиологи, юристы. Но, пожалуй, главное богатство ЦАДов - это их люди. И атмосфера, которая создается благодаря искренности, уважению и профессионализму.

Что дает центр - взгляд руководства и участников

Руководитель ЦАД Бостандыкского района Калимаш Рахимбаева отмечает, что главная миссия центра - дать людям возможность оставаться активными, полезными, включенными в жизнь общества. И каждый день сотрудники видят, как меняются сами участники: становятся более энергичными, уверенными, открытыми к новому.

«Это - не просто «времяпрепровождение», а реальная возможность сохранять интерес к жизни, развивать способности, поддерживать когнитивную активность. Такой формат помогает пенсионерам оставаться «в деле», не ощущать, что они «вышли на пенсию и все».

Эти изменения лучше всего видны в живых голосах посетителей

Про английский язык и тренера Сергея Ли здесь говорят с улыбкой:

«Наш Сергей Дмитриевич - самый продвинутый учитель! С ним и грамматика, и разговорный английский идут легко. Даже за рубежом теперь можем смело объяснить, что нам нужно. И главное - мозги работают, память тренируется, и настроение всегда отличное».

На занятиях цигун полный зал:

«Цигун снимает напряжение, заряжает энергией, помогает телу и душе. Нам бы очень хотелось больше занятий, желающих много. И ещё мечтаем о хорошем микрофоне и потолочном кондиционере: чтобы слышать лучше и заниматься было комфортнее».

В мастерской декоративно-прикладного творчества кипит работа:

«Поделки тренируют моторику и включают фантазию так, что забываешь про время. Хочется больше материалов, шкаф для хранения работ - и, конечно, возможность показывать наши изделия на ярмарках и выставках. Это вдохновляет!»

Теплые слова - часть большой истории. Особенно трогательно звучит отзыв Маржан, участницы курсов кройки и шитья:

«Мы посещаем курсы под руководством Калимаш Тауфиковны и выражаем огромную благодарность и ей, и нашему тренеру Ильмерам. У нее невероятное терпение и умение найти подход к каждому. За время обучения мы сшили столько изделий - от фартуков и футболок до рубашек и шикарных спортивных костюмов. Хочется сказать огромное спасибо ЦАДу Бостандыкского района. Пусть он процветает!»

Почему это работает

Центры активного долголетия дают людям старшего возраста не просто занятия - они дают ощущение нужности, общности, общения, смыслов. Именно этим объясняется их сила: здесь люди снова верят, что жизнь продолжает удивлять, радовать, вдохновлять. Пожилые люди открывают новое, заводят друзей, укрепляют здоровье и встречают каждый новый день с радостью и надеждой.