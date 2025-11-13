Государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву стал ещё одним доказательством того, что Казахстан и Россия остаются близкими союзниками, способными развивать диалог на основе доверия и взаимного уважения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Документ зафиксировал новую ступень двусторонних отношений и обозначил их долгосрочный вектор: от совместных энергетических и инфраструктурных проектов до гуманитарного взаимодействия. Президент Токаев назвал декларацию исторической, подчеркнув, что она отражает устойчивость взаимного доверия и общую ответственность за региональную стабильность. Как отметил кандидат исторических наук, приглашённый доцент МГИМО-Астана, руководитель направления дипломатических исследований ИСИП РУДН Александр Кириллович Бобров, визит стал не только символическим жестом, но и подтверждением системного характера стратегического партнёрства, основанного на доверии лидеров и глубокой исторической взаимосвязи народов.

– Александр, как Вы оцениваете значение состоявшегося визита Токаева в Москву для стратегического партнёрства между Казахстаном и Россией?

– Впечатления по итогам визита самые позитивные. Обратил внимание на то, какой очень тёплый приём Касым-Жомарту Кемелевичу оказал Владимир Владимирович. Они, собственно, вчера пообщались глазу на глаз, что является очень важным элементом взаимодействия между двумя странами.

Стоит отметить, что визит проходил в статусе государственного, а это высшая форма дипломатических отношений между странами. Такие визиты совершаются, как правило, один раз за период полномочий главы государства и отражают исключительный уровень доверия и зрелости двустороннего диалога.

Это не просто протокольное мероприятие, а шаг, призванный зафиксировать стратегический характер партнёрства между Казахстаном и Россией.

Россия традиционно рассматривает Казахстан как ключевого партнёра на постсоветском пространстве. Наше сотрудничество охватывает широкий спектр сфер: от политики и экономики до гуманитарных связей. Казахстан и Россия тесно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

Россия остаётся одним из крупнейших торговых партнёров Казахстана, а в сфере безопасности ведётся активная координация в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью. Есть также важный гуманитарный пласт. Культурные обмены, совместные образовательные программы и поддержка русского языка. Всё это формирует фундамент устойчивого стратегического партнёрства.

– Как визит, на Ваш взгляд, повлияет на развитие транспортно-логистического сотрудничества, важность которого всегда поддерживают Президенты.

– Казахстан занимает уникальное положение на карте Евразии, являясь ключевым логистическим узлом между Востоком и Западом. Его роль в реализации транспортных инициатив невозможно переоценить.

Одним из приоритетов остаётся сопряжение проектов ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс – один путь». В этом контексте Казахстан становится естественным мостом между Россией, Китаем и Европой. Несмотря на геополитические сложности в западной части Евразии, именно Центральная Азия может стать стабильным маршрутом для транспортных и торговых потоков.

– Насколько значимо личное доверие между Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным для двусторонних отношений?

– В дипломатии личная «химия» между лидерами играет огромную роль. Взаимное уважение и доверие между Токаевым и Путиным создают ту атмосферу, которая обеспечивает устойчивость двусторонних связей.

Если между двумя президентами налажено взаимопонимание, это транслируется на весь управленческий уровень: на работу правительств, министерств и ведомств. Мы видим, что товарооборот между нашими странами растёт, взаимодействие становится более интенсивным, а общественные связи ближе. Казахстан и Россия воспринимают друг друга не как абстрактных партнёров, а как близкие, исторически связанные народы.

– Как гуманитарные связи и «мягкая сила» влияют на союзнические отношения?

– Это фундаментальный вопрос. Отношения между нашими странами не ограничиваются политикой или экономикой. Они глубоко человеческие. Взаимное уважение, культурные обмены, образование, научное сотрудничество: всё это создаёт ткань доверия. Я часто бываю в Казахстане как преподаватель филиала МГИМО в Астане, участвую в конференциях и публичных дискуссиях. Каждый раз убеждаюсь: уровень интереса к России остаётся высоким, как и уровень взаимного уважения. У нас множество смешанных семей, молодёжь активно взаимодействует, и именно это является реальной «мягкой силой». Чем больше таких связей, тем прочнее союз между странами.

– Какие шаги, на ваш взгляд, нужно предпринять после визита, чтобы партнёрство стало ещё глубже?

– Главное не ограничиваться декларациями. Необходимо последовательно реализовывать принятые договорённости, расширять экономическую кооперацию и гуманитарные контакты. Важно поддерживать прямое взаимодействие между экспертами, бизнесом, университетами, городами-побратимами. Из таких «малых шагов» складывается большая картина, та самая повседневная дипломатия, которая формирует доверие на уровне народов.

Казахстан и Россия уже доказали, что способны на зрелое партнёрство. Теперь важно перевести эту динамику в устойчивые институциональные механизмы –экономические, культурные, образовательные.