Между ЕАЭС и Сингапуром установлено всеобъемлющее экономическое сотрудничество

ЕАЭС отменит импортные таможенные пошлины на 88% всей товарной номенклатуры. При этом предусмотрены изъятия из режима свободной торговли для особо чувствительных товаров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТИ РК

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны, и Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны.

Основными задачами соглашений являются создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур, привлечение инвестиций в страны Евразийского экономического союза.

Соглашения подписаны 1 октября 2019 года в Ереване в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Соглашение о свободной торговле направлено на обеспечение установления беспошлинного режима торговли товарами между нашими странами.

В рамках Соглашения Евразийский экономический союз отменит импортные таможенные пошлины на 88% всей товарной номенклатуры. При этом предусмотрены изъятия из режима свободной торговли для особо чувствительных товаров.