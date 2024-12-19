Между ЕАЭС и Сингапуром установлено всеобъемлющее экономическое сотрудничество

ЕАЭС отменит импортные таможенные пошлины на 88% всей товарной номенклатуры. При этом предусмотрены изъятия из режима свободной торговли для особо чувствительных товаров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны, и Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны.
Основными задачами соглашений являются создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур, привлечение инвестиций в страны Евразийского экономического союза.
Соглашения подписаны 1 октября 2019 года в Ереване в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Соглашение о свободной торговле направлено на обеспечение установления беспошлинного режима торговли товарами между нашими странами.
В рамках Соглашения Евразийский экономический союз отменит импортные таможенные пошлины на 88% всей товарной номенклатуры. При этом предусмотрены изъятия из режима свободной торговли для особо чувствительных товаров.
«Ожидаемыми результатами реализации соглашений являются значительные возможности для диверсификации экспорта товаров из стран Евразийского экономического союза в Республику Сингапур и обеспечение защиты интересов отечественных производителей на сингапурском рынке», - говорится в заключении