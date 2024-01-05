Школьники из 14 стран примут участие в Жаутыковской олимпиаде

В международной Жаутыковской олимпиаде примут участие школьники из 14 стран мира, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Как сообщается, с 8 по 13 января в Алматы состоится юбилейная ХХ международная Жаутыковская олимпиада. В мероприятии примут участие около 600 участников, 55 команд из 14 стран мира, включая Казахстан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Болгарию, Таджикстан, Монголию, Грузию, Сербию, Индию и Румынию.

«Цель олимпиады - создание условий для выявления одаренных школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации, распространение и популяризация физико-математических и IT знаний среди школьников, а также развития международного сотрудничества с физико-математическими школами других стран», — напомнили в Минпросвещения.

В ведомстве добавили, что олимпиада проводится в очном формате после трехлетнего периода в формате онлайн. Торжественная церемония открытия и закрытия олимпиады состоится 8 января и 13 января текущего года в Almaty Theatre.

