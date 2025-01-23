Международные правозащитники отметили прогресс Казахстана в борьбе с пытками

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

В отделении ООН в Женеве прошла презентация деятельности Казахстана по борьбе с пытками и жестоким обращением в тюрьмах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24KZ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Специальное мероприятие с участием членов Комиссии по правам человека нашей страны прошло в преддверии защиты Национального доклада в рамках универсального периодического обзора ООН.

В Казахстане введен отдельный уголовный состав по пыткам. Он исключает возможность примирения сторон, условно-досрочного освобождения, амнистии и срока давности в отношении совершивших подобные преступления.

Если раньше за них предусматривался штраф либо ограничение или лишение свободы до 5 лет, а в случае смерти потерпевшего – до 10 лет, то сейчас ответственность за пытки повышена до 12 лет тюрьмы.

Выступая на открытии сайд-ивента, Уполномоченный по правам человека в Казахстане  Артур Ластаев особо подчеркнул, что Казахстан следует в этой работе принципу нулевой терпимости.

«Был определен единственный государственный орган с эксклюзивными полномочиями по расследованию пыток – это прокуратура. Второе, свыше 45 тысяч камер были поставлены в различные учреждения закрытого типа. Третье, когда тюремная медицина была передана из МВД в Министерство здравоохранения. Когда мы наш национально-клинический протокол привели в соответствие со Стамбульскими принципами, в которых говорится прямо о том, что любой вид побоев требует незамедлительно зафиксировать и обратиться к правоохранительным органам, в данном случае в органы прокуратуры», – сказал он. 

В 2023-м количество подобных заявлений уменьшилось вдвое – с 920 до 462, в прошлом году этот показатель снизился до 193 жалоб. За последние пять лет к уголовной ответственности и осуждению за пытки привлекли 165 должностных лиц.

В основном это бывшие сотрудники силовых органов. 144 из них приговорены к лишению свободы.

«Презентация показалась мне очень интересной. Мы узнали, что гражданское общество Казахстана пытается укрепить свои институты, а это так важно для любого типа реформ. Очень обнадеживает и положительная статистика в сфере борьбы с пытками. Это не только одна конкретная мера, это сочетание мер, которые способствовали общим положительным результатам в этой сфере», – уточнил глава делегации Европейской организации публичного права Георгий Пападатос.

По мнению исполнительного директора НПО «Справедливость для всех» Шарофа Азизова, Комиссия по правам человека представила сегодня свою работу, показав приверженность и хороший прогресс не только в предотвращении пыток, но и наказании совершивших эти преступления.

«Это был самый большой вопрос, который мы обсуждали после январских событий, произошедших не так давно. То, как Казахстан справился с этой ситуацией, достойно восхищения. Еще один важный институт по борьбе с пытками в стране – Национальный превентивный механизм. В составе 20 региональных групп 105 членов с двухлетним мандатом. Это правозащитники, врачи, педагоги и социальные работники. Кроме них, региональные представители омбудсмена по правам человека также посещают тюрьмы на предмет выявления случаев пыток. В последние два года ими выданы и исполнены по три и более тысяч рекомендаций», – отметил он. 

Также своим мнением по этому поводу поделился директор Национального фонда содействия процветанию Усен Сулеймен.

«За последние несколько лет принято столько законов, которые основываются на мнении и предложениях социального сектора, гражданского общества и с учетом международных конвенций, ООН и других. Это очень важно. Мы хотим это дело продолжить, именно с опорой на международные конвенции, а потом продвигать это в Центральной Азии», – проинформировал спикер. 

По словам омбудсмена по правам человека, Казахстан в ближайшем будущем намерен дальше продолжить борьбу с пытками и жестоким обращением в тюрьмах с учетом международного опыта и усилением внутреннего контроля в правоохранительных органах

#пытки #борьба #прогресс #правозащитники

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